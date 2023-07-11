Сумма подписанных контрактов с Беларусью на ИННОПРОМ превысила 100 млн долларов

Posted Сегодня, 16:56
Published Сегодня, 16:56
Modified Сегодня, 16:56
Updated Сегодня, 16:56
При этом данная сумма еще не окончательная. До конца выставки она может возрасти. Об этом рассказал начальник Белорусской торгово-промышленной палаты Михаил Мятликов, рассказали в Telegram-канале правительства РБ.
Напомним, на ИННОПРОМ в Екатеринбург прилетел премьер-министр Беларуси Роман Головченко. Международная промышленная выставка открылась 10 июля 2023 года и продлится до 13 июля.
Кроме того, 10 июля на выставку прибыл премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов. В этот же день в Екатеринбурге начало работу генеральное консульство Казахстана.