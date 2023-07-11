tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:56

Published Сегодня, 16:56

Modified Сегодня, 16:56

Updated Сегодня, 16:56

Изображение материала

Сумма подписанных контрактов с Беларусью на ИННОПРОМ превысила 100 млн долларов

11 июля 2023, 16:56
Фото: Midjourney
Во время выставки ИННОПРОМ были подписаны контракты между Россией и Беларусью на сумму около 190 миллионов долларов.

При этом данная сумма еще не окончательная. До конца выставки она может возрасти. Об этом рассказал начальник Белорусской торгово-промышленной палаты Михаил Мятликов, рассказали в Telegram-канале правительства РБ.

Напомним, на ИННОПРОМ в Екатеринбург прилетел премьер-министр Беларуси Роман Головченко. Международная промышленная выставка открылась 10 июля 2023 года и продлится до 13 июля.

Кроме того, 10 июля на выставку прибыл премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов. В этот же день в Екатеринбурге начало работу генеральное консульство Казахстана.

Премьер-министр Беларуси прилетел в Екатеринбург для участия в ИННОПРОМе
Узнать подробнее
Читайте также:
Премьер-министр Казахстана прилетел с визитом в ЕкатеринбургПосуточная аренда квартир в Екатеринбурге резко выросла в дни ИННОПРОМКортеж премьер-министра Беларуси проехался по Нижнему Тагилу
#Елизавета Зиборова#ИННОПРОМ#Выставка#Контракт#Стоимость#Деньги#Миллион#Беларусь#Мероприятие#Сотрудничество#Экономика#Свердловская область#Екатеринбург
Подпишитесь
Как выглядел центр Нижнего Тагила в 20 веке: фоторепортаж TagilCity. ru
Вчера, 10:33
Кражи велосипедов у тагильчан чаще всего происходят на Вагонке
Вчера, 08:46
Нет зарплат — нет врачей. Почему свердловские медики не хотят работать на периферии
Вчера, 05:14
Свердловский Роспотребнадзор рекомендует сократить рабочие дни из-за аномальной жары
Вчера, 16:20
Представители Казахстана показали «цифровой алкоголь» на ИННОПРОМ в Екатеринбурге
Сегодня, 05:14
Посуточная аренда квартир в Екатеринбурге резко выросла в дни ИННОПРОМ
Вчера, 14:29