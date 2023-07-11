Температура воздуха в Екатеринбурге превысила +38 градусов в пятый раз в истории

Posted Сегодня, 06:09
Published Сегодня, 06:09
Modified Сегодня, 06:21
Updated Сегодня, 06:21
За все годы наблюдений на метеостанции 10 июля был пятый раз, когда воздух прогрелся более, чем до +38 градусов, рассказал синоптик Алексей Пулин в своем Telegram-канале.
При этом рекордной отметки шкала термометров достигала 16 июля 2020 года — в этот день температура воздуха была +39,1 градуса.
Напомним, жара в Свердловской области продержится до 12 июля 2023 года, а затем дневная температура опустится до +23 градусов. Также во второй половине недели ожидаются дожди и грозы.