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Published Сегодня, 06:09

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Температура воздуха в Екатеринбурге превысила +38 градусов в пятый раз в истории

11 июля 2023, 06:09
Фото: 1MI
Столбики термометров в Екатеринбурге повысились до +38,3 градуса 10 июля 2023 года, что является температурным суточным максимумом.

За все годы наблюдений на метеостанции 10 июля был пятый раз, когда воздух прогрелся более, чем до +38 градусов, рассказал синоптик Алексей Пулин в своем Telegram-канале.

При этом рекордной отметки шкала термометров достигала 16 июля 2020 года — в этот день температура воздуха была +39,1 градуса.

Напомним, жара в Свердловской области продержится до 12 июля 2023 года, а затем дневная температура опустится до +23 градусов. Также во второй половине недели ожидаются дожди и грозы.

В середине недели в Екатеринбурге похолодает
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#Елизавета Зиборова#Екатеринбург#Свердловская область#Температура воздуха#Жара#Лето#Погода#Синоптик#Метеостанция#Наблюдение#Природа
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