Урегулирование по ОСАГО онлайн доступно клиентам ВСК с 15 июля

«Дистанционное урегулирование в ОСАГО — это важная веха в развитии рынка. Возможность оформить ДТП онлайн позволит нашим клиентам существенно экономить свое время. Они могут зарегистрировать заявление о страховом случае прямо с места происшествия. Страхователь сможет вовремя отслеживать статус урегулирования страхового события. Также практически исключается возможность совершения ошибок при оформлении документов за счет интеграции с порталом Госуслуги. Подобные нововведения значительно улучшают процесс взаимодействия с клиентом, тем самым повышают уровень доверия к страхованию в целом», — отмечает Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК.