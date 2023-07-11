В Думе оценили отчет об исполнении бюджета ФОМС за 2022 год

Во время выступления в Госдуме председатель ФОМС Илья Баланин рассказал, что документ содержит данные об исполнении бюджета фонда за 2022 год по доходам, которые достигли 2,919 трлн рублей, или 105,1% к общему объему доходов, который ранее был утвержден законом о бюджете ФОМС, и по расходам — 2,797 трлн рублей, или 99,4% к общему объему утвержденных плановых назначений. При этом профицит фонда составил около 122,356 млрд рублей, добавил Баланин. Об этом пишет tass.ru.