В Думе оценили отчет об исполнении бюджета ФОМС за 2022 год

Posted Сегодня, 18:12
Published Сегодня, 18:12
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Updated Сегодня, 18:14
Во время выступления в Госдуме председатель ФОМС Илья Баланин рассказал, что документ содержит данные об исполнении бюджета фонда за 2022 год по доходам, которые достигли 2,919 трлн рублей, или 105,1% к общему объему доходов, который ранее был утвержден законом о бюджете ФОМС, и по расходам — 2,797 трлн рублей, или 99,4% к общему объему утвержденных плановых назначений. При этом профицит фонда составил около 122,356 млрд рублей, добавил Баланин. Об этом пишет tass.ru.
Кроме того, Баланин отметил, что из-за понижения тарифов уплаты страховых взносов на обязательное медицинское страхование для отдельных категорий страхователей сумма средств, переданных ФОМС из федерального бюджета за отчетный год, на компенсацию выпадающих доходов бюджета фонда достигла 47,501 млрд рублей, что на 33,9% больше по сравнению с предыдущим отчетным периодом. При этом на компенсацию выпадающих доходов ФОМС в связи с изменением сроков уплаты страховых взносов в 2022 году из федерального бюджета направлено 148,210 млрд рублей.
Как и в 2021 году, бюджет фонда получил трансферт из федбюджета в объеме 140 млрд рублей на финансовое обеспечение медпомощи имеющим онкологические заболевания в рамках национального проекта «Здравоохранение». При этом межбюджетный трансферт на финансовое обеспечение отдельных нестраховых расходов составил 121,325 млрд рублей, что на 3,2% больше по сравнению с 2021 годом.
Вместе с тем на финансовое обеспечение организаций, оказывающих помощь по системе обязательного медицинского страхования (ОМС) в российских регионах, в 2022 году в бюджеты территориальных фондов от ФОМС было направлено 2,461 трлн рублей субвенций (88% от объема всех расходов фонда), что на 8,1% больше, чем в 2021 году, и составляет 100% от утвержденного объема.
Объем субсидий в 2022 году на высокотехнологичную помощь, не включенную в программу ОМС и оказываемую государственными учреждениями, достиг 109,917 млрд рублей, что на 1,7% больше, чем годом ранее, а на развитие высокотехнологичной медпомощи, которую получали россияне в медорганизациях частной системы здравоохранения, в отчетном году поступило 2,599 млрд рублей.
Кроме того, на изготовление и доставку полисов ОМС единого образца в отчетном периоде было затрачено 836,342 млн рублей из бюджета ФОМС.