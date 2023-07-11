В Пермском крае идет поиск пропавшей группы туристов из 22 человек

Posted Сегодня, 11:18
Published Сегодня, 11:18
Modified Сегодня, 11:19
Updated Сегодня, 11:19
Группа отправилась в сплав по реке Усьва, протяженность маршрута составляет 175 км. Туристы стартовали 4 июля и должны были достигнуть поселка Усьва 9 июля, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Однако группа не выходила на связь более недели, поэтому спасатели приступили к исследованию акватории реки. По мнению экспертов, возможно, группа сбилась с графика из-за обмеления реки. Обычно данный маршрут используется во время паводка на реке Усьва, однако летом он может оказаться непроходимым.