В Пермском крае идет поиск пропавшей группы туристов из 22 человек

Однако группа не выходила на связь более недели, поэтому спасатели приступили к исследованию акватории реки. По мнению экспертов, возможно, группа сбилась с графика из-за обмеления реки. Обычно данный маршрут используется во время паводка на реке Усьва, однако летом он может оказаться непроходимым.