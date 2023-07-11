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В середине недели в Екатеринбурге похолодает

11 июля 2023, 03:33
Фото: Midjourney
Синоптики прогнозируют в Екатеринбурге снижение температуры с 12 июля 2023 года.

Днем в городе столбики термометров будут достигать +34 градусов, а в ночь на 13 июля похолодает до +17 градусов, также ожидаются ветер и грозы. Дневная температура повысится до +23 градусов, рассказал метеоролог Алексей Пулин в своем Telegram-канале.

Выходные на текущей неделе тоже не будут жаркими. Так, 15 июля ночью уровень температуры воздуха будет достигать +14 градусов, а днем — +20… +21 градус, при этом прогнозируются осадки в виде небольшого дождя и переменная облачность.

16 июля в городе будет пасмурно, но осадков не ожидается. Температура днем повысится до +24 градусов.

Самый жаркий день, по прогнозам синоптика, будет 11 июля — ожидается повышение температуры до +37 градусов.

Напомним, в связи с аномальной жарой в регионе в Роспотребнадзоре порекомендовали сокращать рабочие дни на 1-4 часа.

Свердловский Роспотребнадзор рекомендует сократить рабочие дни из-за аномальной жары
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