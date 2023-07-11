Posted Сегодня, 03:33
Published Сегодня, 03:33
Modified Сегодня, 03:33
Updated Сегодня, 03:33
Днем в городе столбики термометров будут достигать +34 градусов, а в ночь на 13 июля похолодает до +17 градусов, также ожидаются ветер и грозы. Дневная температура повысится до +23 градусов, рассказал метеоролог Алексей Пулин в своем Telegram-канале.
Выходные на текущей неделе тоже не будут жаркими. Так, 15 июля ночью уровень температуры воздуха будет достигать +14 градусов, а днем — +20… +21 градус, при этом прогнозируются осадки в виде небольшого дождя и переменная облачность.
16 июля в городе будет пасмурно, но осадков не ожидается. Температура днем повысится до +24 градусов.
Самый жаркий день, по прогнозам синоптика, будет 11 июля — ожидается повышение температуры до +37 градусов.
Напомним, в связи с аномальной жарой в регионе в Роспотребнадзоре порекомендовали сокращать рабочие дни на 1-4 часа.