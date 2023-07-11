Виновник смертельного ДТП на BMW в Нижнем Тагиле осужден на 2,5 года

Posted Сегодня, 15:33
Published Сегодня, 15:33
Modified Сегодня, 15:33
Updated Сегодня, 15:33
Подсудимый полностью признал свою вину. Помимо тюремного заключения суд ему назначил возмещение морального вреда, размер которого составил более миллиона рублей, а также возмещение моральной компенсации семье погибшего в размере 800 тысяч рублей, рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
Кроме того, осужденному запретили водить автомобиль на два года.
Напомним, из-за того, что водитель превысил допустимую скорость автомобиля и небрежно им управлял, его вынесло на встречку, где он столкнулся с внедорожником Niva, а потом с иномарками Skoda Fabia и Hyundai Solaris.
Водитель, сидевший за рулем Niva, получил серьезное ранение: металлическая труба повредила его легкие, из-за чего он скончался на месте происшествия.