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Виновник смертельного ДТП на BMW в Нижнем Тагиле осужден на 2,5 года

11 июля 2023, 15:33
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле суд приговорил к 2,5 годам заключения водителя BMW, который устроил массовую аварию со смертельным исходом 29 ноября 2022 года на улице Челюскинцев. Также ему назначена компенсация причиненного ущерба более миллиона рублей.

Подсудимый полностью признал свою вину. Помимо тюремного заключения суд ему назначил возмещение морального вреда, размер которого составил более миллиона рублей, а также возмещение моральной компенсации семье погибшего в размере 800 тысяч рублей, рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Кроме того, осужденному запретили водить автомобиль на два года.

Напомним, из-за того, что водитель превысил допустимую скорость автомобиля и небрежно им управлял, его вынесло на встречку, где он столкнулся с внедорожником Niva, а потом с иномарками Skoda Fabia и Hyundai Solaris.

Водитель, сидевший за рулем Niva, получил серьезное ранение: металлическая труба повредила его легкие, из-за чего он скончался на месте происшествия.

В Нижнем Тагиле будут судить водителя BMW, устроившего смертельное ДТП на Челюскинцев
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