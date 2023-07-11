Воробьев: Московская область вошла в топ по эффективности промполитики

Posted Сегодня, 10:50
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По словам главы Московской области (МО) Андрея Воробьева, такого успеха удалось достичь в большой степени благодаря результативной совместной деятельности властей региона и Минпромторга. Он привел в пример Фонд развития промышленности, благодаря которому Подмосковье получило 32 млрд рублей и сейчас осуществляет более трех десятков проектов, а также «Подмосковье индастриал» и промышленную ипотеку. Об этом сообщает онлайн-издание «Подмосковье сегодня».
В настоящее время на территории Московской области реализуется 151 проект импортозамещения с общим объемом инвестиций в размере 136 млрд рублей. Предполагается, что в последующем это приведет к появлению 16,5 тыс. новых рабочих мест. В 2022 году в Подмосковье заработало 21 предприятие, а в 2023-м планируется ввести в работу еще пятьдесят. А еще Подмосковье впервые в России запустили проект по выдаче промышленной ипотеки. Сегодня кредиты на 1,6 млрд рублей выданы восьми предприятиям, при этом на рассмотрении находятся еще четыре десятка заявок на общую сумму 10 млрд рублей.
Андрей Воробьев также акцентировал внимание на необходимости сделать экспорт более прозрачным, а также повысить его доступность для областных предприятий. Товар же должен быть конкурентоспособным, чему в немалой степени способствует использование производителями в работе современных решений и технологий.
Губернатор МО сообщил, что на выставке было заключено соглашение с белорусским холдингом «АМКОДОР». Кроме того, по его словам, в регионе многое делается для подготовки кадров. Так, в области заключено около сотни соглашений о подготовке специалистов для местных предприятий, и тесное сотрудничество компаний с образовательными учреждениями — ключевое условие.
Узнать больше о мерах поддержки подмосковных предпринимателей можно на региональном инвестпортале.