Воробьев: Московская область вошла в топ по эффективности промполитики

В настоящее время на территории Московской области реализуется 151 проект импортозамещения с общим объемом инвестиций в размере 136 млрд рублей. Предполагается, что в последующем это приведет к появлению 16,5 тыс. новых рабочих мест. В 2022 году в Подмосковье заработало 21 предприятие, а в 2023-м планируется ввести в работу еще пятьдесят. А еще Подмосковье впервые в России запустили проект по выдаче промышленной ипотеки. Сегодня кредиты на 1,6 млрд рублей выданы восьми предприятиям, при этом на рассмотрении находятся еще четыре десятка заявок на общую сумму 10 млрд рублей.