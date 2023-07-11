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Published Сегодня, 10:22

Modified Сегодня, 11:32

Updated Сегодня, 11:32

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Время собирать урожай у тагильчан: особенности регионат

11 июля 2023, 10:22
Фото: Midjourney
Время собирать урожай у тагильцев: особенности региона
Лето на Урале короткое, однако тагильчане успевают вырастить и собрать урожай со своих садов и огородов. Когда нужно сажать картофель, огурцы, томаты и другие культуры, чтобы летом собирать витаминный урожай? Читайте в нашем материале.

Тагил расположен в восточной части Уральских гор. Климат здесь достаточно суровый. Зимой температуры опускаются до тридцатиградусных значений. Холодный сезон длится фактически до середины календарной весны. Только в конце апреля сходит снег, устанавливается плюсовая температура. Огородничать и собирать урожай в таких условиях весьма непросто. Но тагильчане приспособились к тяжелым условиям, выращивают и собирают со своих садов и огородов почти все, что можно сегодня увидеть на овощных прилавках в магазине. Это не только традиционные для холодной России картофель, свекла, репа, тыква, но и такие нежные, тепло- и солнцелюбивые овощи, как баклажан, томат, сладкий перец и многие другие.

Сбор урожая с огорода по месяцам на 2023 год

Особенности уральского садоводства — это низкие температуры, отсутствие яркого солнечного света, каменистая почва, свойственная предгорным районам. Однако сбор хорошего урожая при таких условиях тоже возможен. Огородники идут на разные хитрости: прогревают семена на первом этапе прорастания — держат их в домашних условиях, обогащают участки плодородной почвой, возводят барьеры вокруг огорода, чтобы защитить растения от ветров, укрывают грядки пленкой, чтобы земля не слишком промерзала, поливают прогретой родниковой водой и придумывают другие лайфхаки.

Также из-за короткого лета тагильские дачники предпочитают ранние сорта овощей, чтобы собрать их с огорода еще в летний сезон. К примеру, чтобы вовремя собрать помидоры и огурцы, нужно сажать уже после всех заморозков, только к концу мая, а баклажаны и перец — ближе к марту, так как у них долгий период созревания. С корнеплодами легче — их сажают в открытый, уже прогретый грунт в мае — июне, когда устанавливается теплая погода без перепадов в минус. Подробнее смотрите в нашей таблице.

Календарь созревания плодовоовощных культур и уборки урожая*

Культуры Лето Осень
март июль август сентябрь октябрь ноябрь
Помидоры - - - I - -
Огурцы - - I - - -
Кабачки - II - - - -
Капуста - II - - - -
Перец - I - - - -
Свекла - - - I - -
Морковь - - - I - -
Чеснок - II - - - -
Лук-порей - II - - - -
Тыква - - - II - -
Картофель - II - - - -
Баклажаны - I - - - -

*Указано время созревания и начало уборки урожая.

I — первая половина месяца

II — вторая половина месяца

Сбор урожая с огорода по месяцам на 2023 годСбор урожая с огорода по месяцам на 2023 год
Сбор урожая с огорода по месяцам на 2023 год
Фото: 1MI

Сбор урожая в саду по месяцам

Чтобы не покупать летом дорогие привозные фрукты, тагильчане стремятся вырастить и собрать урожай сладких плодов и ягод на своих садах и огородах. В условиях уральского климата хорошо растут и вишня, и яблони, и груши, и слива, и даже абрикосы. Правда, сорта нужно выбирать морозостойкие, специально выведенные селекционерами для Урала и Сибири, тогда и сбор будет хорошим. Плоды у таких сортов некрупные, но сладкие и сочные.

Для успешного сбора урожая садоводы рекомендуют брать саженцы средней величины, с крупными светлыми корнями. После посадки необходимо полить, а побеги срезать на треть. Также нужно не забыть опылить кислотой против вредителей. Многие дачники рекомендуют учитывать фазы Луны при работе в саду или огороде, чтобы ускорить рост растений и вовремя собрать плоды.

Таблица созревания садовых культур и календарь уборки урожая*

Культуры Лето Осень
июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь
Яблоки - - I - - -
Груши - - - I - -
Сливы - - II - - -
Черешня - I - - - -
Вишня - II - - - -
Абрикос - II - - - -
Айва - - - I - -
Хурма - - - - II -
Алыча - - II - - -

*Время созревания и начало уборки урожая.

I — первая половина месяца

II — вторая половина месяца

Сбор урожая в саду по месяцамСбор урожая в саду по месяцам
Сбор урожая в саду по месяцам
Фото: 1MI

Подготовка погреба для хранения

Сбор хорошего урожая сада или огорода всегда радует, но есть одна проблема — как сохранить эти такие с трудом собранные овощи и фрукты, чтобы наслаждаться ими всю зиму. Для этого нужно заранее позаботиться о подготовке погреба.

Помещение необходимо продезинфицировать — можно сделать это дымовой шашкой, хорошенько проветрить и просушить, заменить прогнившие или тронутые грибком настилы и полки на новые. В идеале осуществить побелку стен и потолка, организовать вентиляцию и освещение, установить заглушки в вентиляционных шахтах, чтобы не проникали грызуны и крупные насекомые.

Как хранить урожай, если нет погреба

При отсутствии на даче погреба собранный урожай тоже не пропадет. Его можно оставить на хранение в любом большом подсобном помещении, будь то гараж, сарай, чулан, кладовая и пр. В закрытом пространстве нужно организовать нужный температурный режим — тут должно быть темно, прохладно и сухо.

Способы хранения основных культур

Тара для хранения плодов может быть разной — корзины, ящики, коробки. Деревянные ящики являются самым предпочтительным вариантом. В такую тару хорошо убирать корнеплоды — картофель, морковь, свеклу, репу, предварительно просушив их и срезав ботву и листья. Яблоки и кабачки упаковывают в дощатые ящики или картонные коробки, переложив бумагой, луковицы, заплетенные в косы и уложенные в сетки, а также капусту подвешивают на крюках к потолку.

#Нижний Тагил#Урожай#Уборка урожая#Дача
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