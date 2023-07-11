Тагил расположен в восточной части Уральских гор. Климат здесь достаточно суровый. Зимой температуры опускаются до тридцатиградусных значений. Холодный сезон длится фактически до середины календарной весны. Только в конце апреля сходит снег, устанавливается плюсовая температура. Огородничать и собирать урожай в таких условиях весьма непросто. Но тагильчане приспособились к тяжелым условиям, выращивают и собирают со своих садов и огородов почти все, что можно сегодня увидеть на овощных прилавках в магазине. Это не только традиционные для холодной России картофель, свекла, репа, тыква, но и такие нежные, тепло- и солнцелюбивые овощи, как баклажан, томат, сладкий перец и многие другие.