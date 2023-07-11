Posted Сегодня, 10:22
Published Сегодня, 10:22
Modified Сегодня, 11:32
Updated Сегодня, 11:32
Тагил расположен в восточной части Уральских гор. Климат здесь достаточно суровый. Зимой температуры опускаются до тридцатиградусных значений. Холодный сезон длится фактически до середины календарной весны. Только в конце апреля сходит снег, устанавливается плюсовая температура. Огородничать и собирать урожай в таких условиях весьма непросто. Но тагильчане приспособились к тяжелым условиям, выращивают и собирают со своих садов и огородов почти все, что можно сегодня увидеть на овощных прилавках в магазине. Это не только традиционные для холодной России картофель, свекла, репа, тыква, но и такие нежные, тепло- и солнцелюбивые овощи, как баклажан, томат, сладкий перец и многие другие.
Особенности уральского садоводства — это низкие температуры, отсутствие яркого солнечного света, каменистая почва, свойственная предгорным районам. Однако сбор хорошего урожая при таких условиях тоже возможен. Огородники идут на разные хитрости: прогревают семена на первом этапе прорастания — держат их в домашних условиях, обогащают участки плодородной почвой, возводят барьеры вокруг огорода, чтобы защитить растения от ветров, укрывают грядки пленкой, чтобы земля не слишком промерзала, поливают прогретой родниковой водой и придумывают другие лайфхаки.
Также из-за короткого лета тагильские дачники предпочитают ранние сорта овощей, чтобы собрать их с огорода еще в летний сезон. К примеру, чтобы вовремя собрать помидоры и огурцы, нужно сажать уже после всех заморозков, только к концу мая, а баклажаны и перец — ближе к марту, так как у них долгий период созревания. С корнеплодами легче — их сажают в открытый, уже прогретый грунт в мае — июне, когда устанавливается теплая погода без перепадов в минус. Подробнее смотрите в нашей таблице.
Календарь созревания плодовоовощных культур и уборки урожая*
|Культуры
|Лето
|Осень
|март
|июль
|август
|сентябрь
|октябрь
|ноябрь
|Помидоры
|-
|-
|-
|I
|-
|-
|Огурцы
|-
|-
|I
|-
|-
|-
|Кабачки
|-
|II
|-
|-
|-
|-
|Капуста
|-
|II
|-
|-
|-
|-
|Перец
|-
|I
|-
|-
|-
|-
|Свекла
|-
|-
|-
|I
|-
|-
|Морковь
|-
|-
|-
|I
|-
|-
|Чеснок
|-
|II
|-
|-
|-
|-
|Лук-порей
|-
|II
|-
|-
|-
|-
|Тыква
|-
|-
|-
|II
|-
|-
|Картофель
|-
|II
|-
|-
|-
|-
|Баклажаны
|-
|I
|-
|-
|-
|-
*Указано время созревания и начало уборки урожая.
I — первая половина месяца
II — вторая половина месяца
Чтобы не покупать летом дорогие привозные фрукты, тагильчане стремятся вырастить и собрать урожай сладких плодов и ягод на своих садах и огородах. В условиях уральского климата хорошо растут и вишня, и яблони, и груши, и слива, и даже абрикосы. Правда, сорта нужно выбирать морозостойкие, специально выведенные селекционерами для Урала и Сибири, тогда и сбор будет хорошим. Плоды у таких сортов некрупные, но сладкие и сочные.
Для успешного сбора урожая садоводы рекомендуют брать саженцы средней величины, с крупными светлыми корнями. После посадки необходимо полить, а побеги срезать на треть. Также нужно не забыть опылить кислотой против вредителей. Многие дачники рекомендуют учитывать фазы Луны при работе в саду или огороде, чтобы ускорить рост растений и вовремя собрать плоды.
Таблица созревания садовых культур и календарь уборки урожая*
|Культуры
|Лето
|Осень
|июнь
|июль
|август
|сентябрь
|октябрь
|ноябрь
|Яблоки
|-
|-
|I
|-
|-
|-
|Груши
|-
|-
|-
|I
|-
|-
|Сливы
|-
|-
|II
|-
|-
|-
|Черешня
|-
|I
|-
|-
|-
|-
|Вишня
|-
|II
|-
|-
|-
|-
|Абрикос
|-
|II
|-
|-
|-
|-
|Айва
|-
|-
|-
|I
|-
|-
|Хурма
|-
|-
|-
|-
|II
|-
|Алыча
|-
|-
|II
|-
|-
|-
*Время созревания и начало уборки урожая.
I — первая половина месяца
II — вторая половина месяца
Сбор хорошего урожая сада или огорода всегда радует, но есть одна проблема — как сохранить эти такие с трудом собранные овощи и фрукты, чтобы наслаждаться ими всю зиму. Для этого нужно заранее позаботиться о подготовке погреба.
Помещение необходимо продезинфицировать — можно сделать это дымовой шашкой, хорошенько проветрить и просушить, заменить прогнившие или тронутые грибком настилы и полки на новые. В идеале осуществить побелку стен и потолка, организовать вентиляцию и освещение, установить заглушки в вентиляционных шахтах, чтобы не проникали грызуны и крупные насекомые.
При отсутствии на даче погреба собранный урожай тоже не пропадет. Его можно оставить на хранение в любом большом подсобном помещении, будь то гараж, сарай, чулан, кладовая и пр. В закрытом пространстве нужно организовать нужный температурный режим — тут должно быть темно, прохладно и сухо.
Тара для хранения плодов может быть разной — корзины, ящики, коробки. Деревянные ящики являются самым предпочтительным вариантом. В такую тару хорошо убирать корнеплоды — картофель, морковь, свеклу, репу, предварительно просушив их и срезав ботву и листья. Яблоки и кабачки упаковывают в дощатые ящики или картонные коробки, переложив бумагой, луковицы, заплетенные в косы и уложенные в сетки, а также капусту подвешивают на крюках к потолку.