Зацепера с крыши «Ласточки» сняли транспортные полицейские Нижнего Тагила

Posted Сегодня, 11:12
Published Сегодня, 11:12
Modified Сегодня, 11:14
Updated Сегодня, 11:14
Машинист «Ласточки», едущей из аэропорта Кольцово в Качканар, сообщил о том, что человек лежит на крыше вагона. Транспортные полицейские сняли молодого человека и доставили в линейный отдел.
26-летний студент вуза Екатеринбурга пояснил, что он залез на «Ласточку» на станции Первомайская, когда поезд сделал остановку. Лежа на крыше он проехал 140 километров. Кроме того, нарушитель отметил, что зацепингом уже занимается около пяти лет. Это не только дарит ему острые ощущения, но и экономит деньги.
Ранее молодой человек не привлекался к административной ответственности, однако теперь ему придется заплатить штраф в две тысячи рублей за нарушение правил поведения граждан на железнодорожном транспорте.
В ведомстве напомнили, что проезд на крышах, подножках и сцепках вагонов опасен и может привести к гибели человека.