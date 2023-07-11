Зацепера с крыши «Ласточки» сняли транспортные полицейские Нижнего Тагила

26-летний студент вуза Екатеринбурга пояснил, что он залез на «Ласточку» на станции Первомайская, когда поезд сделал остановку. Лежа на крыше он проехал 140 километров. Кроме того, нарушитель отметил, что зацепингом уже занимается около пяти лет. Это не только дарит ему острые ощущения, но и экономит деньги.