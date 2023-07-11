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Зацепера с крыши «Ласточки» сняли транспортные полицейские Нижнего Тагила

11 июля 2023, 11:12
Фото: УТ МВД России по УрФО
Студента из Екатеринбурга, который путешествовал, лежа на крыше первого вагона, сняли с электропоезда транспортные полицейские Нижнего Тагила. Его оштрафовали на две тысячи рублей.

Машинист «Ласточки», едущей из аэропорта Кольцово в Качканар, сообщил о том, что человек лежит на крыше вагона. Транспортные полицейские сняли молодого человека и доставили в линейный отдел.

26-летний студент вуза Екатеринбурга пояснил, что он залез на «Ласточку» на станции Первомайская, когда поезд сделал остановку. Лежа на крыше он проехал 140 километров. Кроме того, нарушитель отметил, что зацепингом уже занимается около пяти лет. Это не только дарит ему острые ощущения, но и экономит деньги.

Ранее молодой человек не привлекался к административной ответственности, однако теперь ему придется заплатить штраф в две тысячи рублей за нарушение правил поведения граждан на железнодорожном транспорте.

В ведомстве напомнили, что проезд на крышах, подножках и сцепках вагонов опасен и может привести к гибели человека.

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#Евгения Сафина#Нижний Тагил#Поезд#Крыша#Электричка#Полиция#Штраф#Происшествия#Екатеринбург
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