13 РЭО: В Шри-Ланке планируют построить КПО мощностью 1 млн тонн

«Мы продолжаем развивать международное сотрудничество в области обращения с отходами и в рамках формирования в РФ экономики замкнутого цикла. Россия уже наработала некий опыт, которым готова поделиться с другими странами. Наша реформа стартовала всего несколько лет назад, но уже дает результаты, — рассказал Денис Буцаев. — Мы готовы говорить о российских технологиях в сфере переработки отходов, на повестке — реализация пилотного проекта по созданию комплексного объекта по обработке и утилизации отходов мощностью 1 млн тонн в год. Планируется, что все оборудование на объекте будет российского производства».