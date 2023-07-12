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13 РЭО: В Шри-Ланке планируют построить КПО мощностью 1 млн тонн

12 июля 2023, 16:18
Фото: reo.ru
В рамках реализации проекта строительства комплексного объекта по обращению с отходами на территории Шри-Ланки власти этой страны проявили интерес к российскому оборудованию.

Как отмечается, в ходе рабочей встречи генеральный директор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев и министр промышленности Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка господин Рамеш Патирана обсудили детали проекта и перспективы сотрудничества. Об этом пишет transsibinfo.com.

«Мы продолжаем развивать международное сотрудничество в области обращения с отходами и в рамках формирования в РФ экономики замкнутого цикла. Россия уже наработала некий опыт, которым готова поделиться с другими странами. Наша реформа стартовала всего несколько лет назад, но уже дает результаты, — рассказал Денис Буцаев. — Мы готовы говорить о российских технологиях в сфере переработки отходов, на повестке — реализация пилотного проекта по созданию комплексного объекта по обработке и утилизации отходов мощностью 1 млн тонн в год. Планируется, что все оборудование на объекте будет российского производства».

В свою очередь, Рамеш Патирана высоко оценил технологическое развитие РФ в сфере обращения с отходами, а также отметил продолжительную и плодотворную историю взаимоотношений двух стран.

С целью аудита национальной системы обращения с отходами республики министр промышленности Шри-Ланки попросил специалистов РЭО посетить с деловым визитом остров.

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