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29 лесных пожаров полыхают в Свердловской области

12 июля 2023, 06:58
Фото: 1MI
29 лесных пожаров площадью более тысячи гектаров действуют в Свердловской области на утро 12 июля 2023 года. Особенно крупное возгорание в Верхней Пышме — площадь пожара достигла 610 гектаров.

20 возгораний из действующих сейчас локализованы на площади 539 гектаров. При этом в Верхней Пышме, где складывается серьезная ситуация, огонь еще не локализован, рассказали в Telegram-канале «Не для протокола».

В устранении возгорания участвует 41 человек. Угрозы распространения огня на населенные пункты нет.

Напомним, до 13 июля 2023 года в Свердловской области действует высокая пожарная опасность. В связи с этим жителям региона нельзя поджигать сухую растительность, разводить костры и жечь мусор.

Высокая пожарная опасность сохранится в Свердловской области
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