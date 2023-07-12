29 лесных пожаров полыхают в Свердловской области

Posted Сегодня, 06:58
Published Сегодня, 06:58
Modified Сегодня, 06:58
Updated Сегодня, 06:58
20 возгораний из действующих сейчас локализованы на площади 539 гектаров. При этом в Верхней Пышме, где складывается серьезная ситуация, огонь еще не локализован, рассказали в Telegram-канале «Не для протокола».
В устранении возгорания участвует 41 человек. Угрозы распространения огня на населенные пункты нет.
Напомним, до 13 июля 2023 года в Свердловской области действует высокая пожарная опасность. В связи с этим жителям региона нельзя поджигать сухую растительность, разводить костры и жечь мусор.