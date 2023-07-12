Андрей Воробьев: В Московской области запустят завод по производству печатных плат

Posted Сегодня, 11:30
Published Сегодня, 11:30
Modified Сегодня, 11:30
Updated Сегодня, 11:30
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и полпред президента РФ в ЦФО Игорь Щеголев посетили объект с целью проверки процесса строительства и запуска производства, пишет издание mosregtoday.ru.
На заводе будут производить такую высокотехнологичную технику, как системы хранения данных (СХД), планшеты, серверы, клиентские системы. Линейка выпускаемой продукции также будет представлена оборудованием радиодоступа для мобильный сетей связи. Об этом рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он напомнил, что завод начали строить в конце 2021 года. Цехи поверхностного монтажа и конвейерной сборки уже функционируют. Также на объекте запустили серийную сборку оборудования.
Вторую часть производства запустят в ноябре, а на полную мощность завод выйдет к концу 2023 года. Инвестирование в реализацию проекта составит 8,3 млрд рублей.
Воробьев добавил, что на промпредприятии полного цикла будут использовать все технологические процессы — от гальванизации до печати плат. Также важным является тот момент, что на объекте ведутся собственные разработки. Так, здесь был собран первый отечественный планшет KVADRA-T, работающий на собственной операционной системе KVADRA OS.
По словам Игоря Щеголева, формирование промпредприятия осуществлялось людьми, обладающими опытом работы в компаниях России и других государств. У основателей завода есть свои центры, специализирующиеся на разработке продукции завтрашнего дня. В этих центрах трудятся активные и молодые специалисты.
На сегодняшний день в результате реализации проекта в регионе появилось более 300 дополнительных рабочих мест. Когда объект запустят полностью, их количество увеличится вдвое. Известно, что Люберцах работает собственная площадка компании «Ядро Фаб Малаховка», где с 2018 года производятся все линейки продукции, которую разрабатывает предприятие.