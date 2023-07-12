Андрей Воробьев: В Московской области запустят завод по производству печатных плат

На заводе будут производить такую высокотехнологичную технику, как системы хранения данных (СХД), планшеты, серверы, клиентские системы. Линейка выпускаемой продукции также будет представлена оборудованием радиодоступа для мобильный сетей связи. Об этом рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он напомнил, что завод начали строить в конце 2021 года. Цехи поверхностного монтажа и конвейерной сборки уже функционируют. Также на объекте запустили серийную сборку оборудования.