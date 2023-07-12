Баню на Тагилстрое продает администрация Нижнего Тагила

Общая площадь нежилых помещений бани составляет 479,1 квадратных метра. Оплатить имущество можно единовременно или в рассрочку максимальным сроком на семь лет. В последнем случае покупатель будет платить основной долг ежемесячно равными долями с начислением процентов.