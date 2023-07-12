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Баню на Тагилстрое продает администрация Нижнего Тагила

12 июля 2023, 16:10
Фото: tagilcity.ru
Здание бани на улице Матросова, 9 продает администрация Нижнего Тагила за два миллиона рублей.

Общая площадь нежилых помещений бани составляет 479,1 квадратных метра. Оплатить имущество можно единовременно или в рассрочку максимальным сроком на семь лет. В последнем случае покупатель будет платить основной долг ежемесячно равными долями с начислением процентов.

Согласно постановлению, при покупке здания также существуют обременение: объект необходимо использовать в качестве бани в течение пяти лет. Заниматься приватизацией муниципального имущества будет администрация Нижнего Тагила.

Баня на Тагилстрое работает давно и функционирует до сих пор, несмотря на внешний вид здания. Даже не знаю, ремонтировали ли ее когда-нибудь, но люди туда ходят, — рассказала TagilCity.ru местная жительница Светлана.
Фото: tagilcity.ru
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#Евгения Сафина#Нижний Тагил#Продажа#Постановление#Баня#Город#Эксклюзив#Приватизация
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