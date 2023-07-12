Баню на Тагилстрое продает администрация Нижнего Тагила

Posted Сегодня, 16:10
Published Сегодня, 16:10
Modified Сегодня, 16:12
Updated Сегодня, 16:12
Общая площадь нежилых помещений бани составляет 479,1 квадратных метра. Оплатить имущество можно единовременно или в рассрочку максимальным сроком на семь лет. В последнем случае покупатель будет платить основной долг ежемесячно равными долями с начислением процентов.
Согласно постановлению, при покупке здания также существуют обременение: объект необходимо использовать в качестве бани в течение пяти лет. Заниматься приватизацией муниципального имущества будет администрация Нижнего Тагила.
Баня на Тагилстрое работает давно и функционирует до сих пор, несмотря на внешний вид здания. Даже не знаю, ремонтировали ли ее когда-нибудь, но люди туда ходят, — рассказала TagilCity.ru местная жительница Светлана.