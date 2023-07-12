Бытовки и деревянные поддоны загорелись в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 04:20
Published Сегодня, 04:20
Modified Сегодня, 04:20
Updated Сегодня, 04:20
Тушение пожара было осложнено ветрами и ЛЭП, которая проходила на местом возгорания. Также огонь грозился перейти на стоящие вблизи технику и контейнеры, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.
Ближе к утру огонь был локализован. По словам одного из очевидцев, несколько раз было слышно громкие хлопки. Кроме того, по району распространилось задымление.
Вскоре пожар был ликвидирован. Пострадавших во время возгорания нет.
Напомним, 30 июня 2023 года в Екатеринбурге вспыхнули строительный мусор и хозяйственные постройки. Площадь пожара — 200 «квадратов».