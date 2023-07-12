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Бытовки и деревянные поддоны загорелись в Екатеринбурге

12 июля 2023, 04:20
Фото: ГУ МЧС по Свердловской области
В Екатеринбурге случился пожар, площадь которого составила 1500 квадратных метров. Происшествие случилось ночью 12 июля 2023 года.

Тушение пожара было осложнено ветрами и ЛЭП, которая проходила на местом возгорания. Также огонь грозился перейти на стоящие вблизи технику и контейнеры, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

Видео: ГУ МЧС по Свердловской области

Ближе к утру огонь был локализован. По словам одного из очевидцев, несколько раз было слышно громкие хлопки. Кроме того, по району распространилось задымление.

Вскоре пожар был ликвидирован. Пострадавших во время возгорания нет.

Напомним, 30 июня 2023 года в Екатеринбурге вспыхнули строительный мусор и хозяйственные постройки. Площадь пожара — 200 «квадратов».

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#Елизавета Зиборова#Екатеринбург#Свердловская область#Пожар#Инцидент#18+#Огонь#МЧС#Спасатели#Пожарные#Тушение#Лэп#Происшествия#Видео
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