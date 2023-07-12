Posted Сегодня, 17:28
Published Сегодня, 17:28
Modified Сегодня, 17:30
Updated Сегодня, 17:30
В коллективных садах Нижнего Тагила есть бесхозные постройки, которые доставляют всем ряд проблем. Ведь с них не производится взносов, а также у них неухоженный внешний вид. Более того, отсутствующие владельцы не скидываются на нужды сада. Журналисты TagilCity.ru выясняли, кто должен платить за все это.
Сероводород в 2,5 раза превышает в воздухе Нижнего Тагила. Это следует из замеров возле ж/д вокзала 12 июля. При этом до вечера 12 июля в городе действует режим НМУ.
Делегация из Зимбабве приехала в Нижний Тагил 12 июля. Также с визитом побывают в городе и гости из Китая и Таджикистана. Редакция TagilCity.ru пообщалась с иностранными гостями и прогулялась с ними по Лисьей горе.
Центр Нижнего Тагила перекроют 15 июля в День металлурга. Это произойдет во время фейерверка — с 23.00 до 00.00. Перекрыты будут улицы Горошникова от проспекта Мира до улицы Красноармейская, а также улица Пархоменко от проспекта Строителей до улицы Горошникова.
Добровольная пожарная охрана «Урал» в этом году получит из средств бюджета субсидию в размере 900 тысяч рублей. Деньги направят на реализацию мероприятий по защите населения от ЧС. Средства выделят из местного бюджета.