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Делегация из Зимбабве приехала в Нижний Тагил, а центр города временно перекроют

12 июля 2023, 17:28
Фото: Midjourney
Делегация из Зимбабве приехала в Нижний Тагил, а центр города временно перекроют. Рассказываем о самых интересных и обсуждаемых событиях Нижнего Тагила и Свердловской области за 12 июля.

В коллективных садах Нижнего Тагила есть бесхозные постройки, которые доставляют всем ряд проблем. Ведь с них не производится взносов, а также у них неухоженный внешний вид. Более того, отсутствующие владельцы не скидываются на нужды сада. Журналисты TagilCity.ru выясняли, кто должен платить за все это.

Бесхозные участки в садах Нижнего Тагила: что делать правлению и соседям?
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Сероводород в 2,5 раза превышает в воздухе Нижнего Тагила. Это следует из замеров возле ж/д вокзала 12 июля. При этом до вечера 12 июля в городе действует режим НМУ.

Сероводород превысил норму в 2,5 раза при замерах воздуха в Нижнем Тагиле 12 июля
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Делегация из Зимбабве приехала в Нижний Тагил 12 июля. Также с визитом побывают в городе и гости из Китая и Таджикистана. Редакция TagilCity.ru пообщалась с иностранными гостями и прогулялась с ними по Лисьей горе. 

«Мы впечатлены увиденным». Делегация из Зимбабве побывала в Нижнем Тагиле
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Центр Нижнего Тагила перекроют 15 июля в День металлурга. Это произойдет во время фейерверка — с 23.00 до 00.00. Перекрыты будут улицы Горошникова от проспекта Мира до улицы Красноармейская, а также улица Пархоменко от проспекта Строителей до улицы Горошникова.

Центр города перекроют в Нижнем Тагиле в День Металлурга
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Добровольная пожарная охрана «Урал» в этом году получит из средств бюджета субсидию в размере 900 тысяч рублей. Деньги направят на реализацию мероприятий по защите населения от ЧС. Средства выделят из местного бюджета.

В Нижнем Тагиле добровольная пожарная дружина получит субсидий на 900 тысяч
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