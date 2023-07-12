В коллективных садах Нижнего Тагила есть бесхозные постройки, которые доставляют всем ряд проблем. Ведь с них не производится взносов, а также у них неухоженный внешний вид. Более того, отсутствующие владельцы не скидываются на нужды сада. Журналисты TagilCity.ru выясняли, кто должен платить за все это.