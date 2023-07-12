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Для защиты лесов от пожаров в Свердловской области применят искусственный интеллект

12 июля 2023, 15:43
Фото: 1MI
Для того, чтобы защитить леса Свердловской области от возгораний, будет применяться искусственный интеллект.

Новые цифровые технологии помогут прогнозировать и предупреждать возникновение природных пожаров, рассказали в Департаменте информполитики Свердловской области.

Также с помощью внедренного искусственного интеллекта можно будет мониторить незаконные вырубки деревьев и мусорные свалки.

Соглашение об использовании подобных технологии было заключено на выставке ИННОПРОМ. Некоторое время назад губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поддержал инициативу о внедрении цифровых технологий в области транспорта, медицины, образования и природопользования.

Напомним, к свердловскому селу Шайдуриха подбирается крупное возгорание. 12 июля 2023 года огонь распространился до ближайшей базы отдыха.

Крупный пожар со стороны озера подобрался к селу Шайдуриха под Невьянском
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