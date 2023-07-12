Для защиты лесов от пожаров в Свердловской области применят искусственный интеллект

Posted Сегодня, 15:43
Published Сегодня, 15:43
Modified Сегодня, 15:43
Updated Сегодня, 15:43
Новые цифровые технологии помогут прогнозировать и предупреждать возникновение природных пожаров, рассказали в Департаменте информполитики Свердловской области.
Также с помощью внедренного искусственного интеллекта можно будет мониторить незаконные вырубки деревьев и мусорные свалки.
Соглашение об использовании подобных технологии было заключено на выставке ИННОПРОМ. Некоторое время назад губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поддержал инициативу о внедрении цифровых технологий в области транспорта, медицины, образования и природопользования.
Напомним, к свердловскому селу Шайдуриха подбирается крупное возгорание. 12 июля 2023 года огонь распространился до ближайшей базы отдыха.