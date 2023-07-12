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Published Сегодня, 15:37

Modified Сегодня, 15:39

Updated Сегодня, 15:39

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До +13 градусов похолодает в Нижнем Тагиле

12 июля 2023, 15:37
Фото: Midjourney
Снижение температуры до +13 градусов прогнозируют синоптики в Нижнем Тагиле к концу недели. Жара начнет отступать уже с четверга.

Так, 13 июля и 14 июля, в четверг и пятницу, в городе ожидаются дневные температуры до +22 градусов, ночью будет до +15 градусов. Ветер северо-западный и северный с порывами до 13 метров в секунду. Метеорологи обещают осадки в виде небольшого дождя и облачную погоду.

В субботу, 15 июля, днем воздух в Нижнем Тагиле прогреется лишь до +13 градусов. Будет пасмурно, в течение суток возможен дождь. Ветер северный, до 10 метров в секунду.

В воскресенье, 16 июля, ожидается более теплая погода, среднесуточная температура составит + 17 градусов. Ветер сменится на умеренный южный, осадков синоптики не прогнозируют.

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#Евгения Сафина#Нижний Тагил#Похолодание#Прогноз погоды#Дожди#Метеорологи#Природа
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