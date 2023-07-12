Так, 13 июля и 14 июля, в четверг и пятницу, в городе ожидаются дневные температуры до +22 градусов, ночью будет до +15 градусов. Ветер северо-западный и северный с порывами до 13 метров в секунду. Метеорологи обещают осадки в виде небольшого дождя и облачную погоду.