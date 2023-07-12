Posted Сегодня, 15:37
Published Сегодня, 15:37
Modified Сегодня, 15:39
Updated Сегодня, 15:39
Так, 13 июля и 14 июля, в четверг и пятницу, в городе ожидаются дневные температуры до +22 градусов, ночью будет до +15 градусов. Ветер северо-западный и северный с порывами до 13 метров в секунду. Метеорологи обещают осадки в виде небольшого дождя и облачную погоду.
В субботу, 15 июля, днем воздух в Нижнем Тагиле прогреется лишь до +13 градусов. Будет пасмурно, в течение суток возможен дождь. Ветер северный, до 10 метров в секунду.
В воскресенье, 16 июля, ожидается более теплая погода, среднесуточная температура составит + 17 градусов. Ветер сменится на умеренный южный, осадков синоптики не прогнозируют.