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«Есть запах гари»: в «Сити-центре» в Екатеринбурге разгорелся пожар

12 июля 2023, 15:17
Фото: Е1

ТЦ «Сити-центр» загорелся в Екатеринбурге

На первом этаже в ТЦ «Сити-центр» в Екатеринбурге вспыхнул пожар. Инцидент случился 12 июля 2023 года.

Известно, что в ТЦ вспыхнула отделка одного из помещений. Сотрудники торгового центра и посетители срочно эвакуировались из здания. К месту происшествия прибыли 9 служебных машин, рассказали в пресс-службе МЧС Свердловской области.

По словам одного из очевидцев, чувствовался запах гари, при этом дыма видно не было. Потушить пламя получилось до прибытия пожарных. Площадь возгорания — два квадратных метра.

Напомним, ночью 12 июля 2023 года в Екатеринбурге загорелись поддоны и бытовки на площади 1500 «квадратов».

Бытовки и деревянные поддоны загорелись в Екатеринбурге
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#Елизавета Зиборова#Екатеринбург#Свердловская область#Пожар#Инцидент#18+#Тушение#Пожарные#Тц#МЧС#Гарь#Дым#Возгорание#Происшествия
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