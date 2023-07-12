«Есть запах гари»: в «Сити-центре» в Екатеринбурге разгорелся пожар

Posted Сегодня, 15:17
Published Сегодня, 15:17
Modified Сегодня, 15:17
Updated Сегодня, 15:17
Известно, что в ТЦ вспыхнула отделка одного из помещений. Сотрудники торгового центра и посетители срочно эвакуировались из здания. К месту происшествия прибыли 9 служебных машин, рассказали в пресс-службе МЧС Свердловской области.
По словам одного из очевидцев, чувствовался запах гари, при этом дыма видно не было. Потушить пламя получилось до прибытия пожарных. Площадь возгорания — два квадратных метра.
Напомним, ночью 12 июля 2023 года в Екатеринбурге загорелись поддоны и бытовки на площади 1500 «квадратов».