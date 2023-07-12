В Нижнем Тагиле постановлением №1826 с 2014 года определены места, где можно гулять с собаками по закону. Есть четыре выгульные площадки, оборудованные по всем нормативам. Первые две находятся в парках, где можно гулять с собаками, их обслуживает город по программе содержания парков и скверов, две другие принадлежат управляющим компаниям: