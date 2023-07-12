Posted Сегодня, 08:50
Published Сегодня, 08:50
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В Нижнем Тагиле постановлением №1826 с 2014 года определены места, где можно гулять с собаками по закону. Есть четыре выгульные площадки, оборудованные по всем нормативам. Первые две находятся в парках, где можно гулять с собаками, их обслуживает город по программе содержания парков и скверов, две другие принадлежат управляющим компаниям:
В постановлении речь идет о следующих адресах. Выгуливать собак там можно без поводка и намордника:
А это разрешенные места для выгула собак на коротком поводке и в наморднике:
Документ носит скорее рекомендательный характер, потому что условия для выгула сложились не в пользу собаководов. Однако мэрия Нижнего Тагила запланировала строить до трех площадок для выгула собак в год.
В Минстрое РФ определили санитарные требования к площадкам для выгула собак. Это размер не менее 400 кв. м., расстояний от зданий более 25 метров, а от медицинских и образовательных учреждений более 40 метров. Покрытие (щебень или гравий) при этом на площадке должно меняться раз в год.
Утвержденного норматива по количеству выгульных площадок в Нижнем Тагиле — нет.