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Где в Нижнем Тагиле разрешено выгуливать собак

12 июля 2023, 08:50
Фото: 1MI
Где можно выгуливать собак в Нижнем Тагиле: подборка парков и специализированных площадок для выгула собак, а также штрафы за нарушение правил выгула домашних животных на территории города.

Разрешенные места выгула собак в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле постановлением №1826 с 2014 года определены места, где можно гулять с собаками по закону. Есть четыре выгульные площадки, оборудованные по всем нормативам. Первые две находятся в парках, где можно гулять с собаками, их обслуживает город по программе содержания парков и скверов, две другие принадлежат управляющим компаниям:

  • Площадка в парке «Народный».
  • Площадка в парке Победы на ГГМ.
  • Близ домов №24-26 по Вагоностроителей.
  • У домов №87-95 по Газетной.

В постановлении речь идет о следующих адресах. Выгуливать собак там можно без поводка и намордника:

  • На пересечении улицы Днепровская и Северное шоссе.
  • На пересечении улиц Зари и Калинина.
  • В районе дома № 7а по проспекту Ленинградский.
  • В районе дома № 5 по улице Шевченко.
  • В районе трамвайного кольца НТМК.
  • В районе дома № 43 по улице Попова.
  • В районе дома № 7 по улице Береговая-Краснокаменская.
  • В районе дома № 2/1 по улице Циолковского.

А это разрешенные места для выгула собак на коротком поводке и в наморднике:

  • По Черноисточинскому шоссе от дома № 3 до дома № 35.
  • По улице Курортная от дома № 4 до дома № 22.
  • От дома № 27а по улице Каспийская до дома № 29 по улице Крымская.
Выгул собак в Нижнем ТагилеВыгул собак в Нижнем Тагиле
Выгул собак в Нижнем Тагиле
Фото: 1MI

Документ носит скорее рекомендательный характер, потому что условия для выгула сложились не в пользу собаководов. Однако мэрия Нижнего Тагила запланировала строить до трех площадок для выгула собак в год.

В Нижнем Тагиле планируют строить до 3 площадок для выгула собак в год
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В Минстрое РФ определили санитарные требования к площадкам для выгула собак. Это размер не менее 400 кв. м., расстояний от зданий более 25 метров, а от медицинских и образовательных учреждений более 40 метров. Покрытие (щебень или гравий) при этом на площадке должно меняться раз в год.

Утвержденного норматива по количеству выгульных площадок в Нижнем Тагиле — нет.

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