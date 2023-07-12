Глубина морщин на лбу может свидетельствовать о риске сердечно-сосудистых заболеваний

К такому выводу пришли кардиологи из Европы, которые на протяжении 20 лет наблюдали за несколькими тысячами добровольцев, которым было от 32 до 62 лет. За это время из них по разным причинам умерли более 200 человек. При этом те, кто умер от инсульта или инфаркта, имели глубокие горизонтальные заломы кожи.