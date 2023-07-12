Горят почти 40 домов: жители Шайдурихи под Невьянском не хотят эвакуироваться из села

Posted Сегодня, 17:21
Published Сегодня, 17:21
Modified Сегодня, 17:21
Updated Сегодня, 17:21
В настоящий момент сельчан удалось уговорить выйти за территорию населенного пункта. Тем временем для их размещения подготовили ДК в Невьянске. Если возникнет необходимость — будет подготовлен еще один пункт временного размещения.
С возгоранием борются более 70 человек с использованием 25 единиц техники. На сельских улицах находятся толпы людей. В небе видны клубы плотного дыма и языки пламени. Пожарные пускают между домами шланги.
Известно, что глава Свердловской области Евгений Куйвашев направил в Невьянск министра общественной безопасности Александра Кудрявцева для координации работы по борьбе с пожаром, помогать сотрудникам МЧС и, по необходимости, жителям села, рассказали в Департаменте информационной политики Свердловской области.
Также, по данным Департамента информполитики, группировка пожарных увеличена почти до 140 человек и 46 единиц техники. К тушению привлечен вертолет МЧС России. По оперативным данным, огнем повреждено около 40 строений.
Кроме того, по поручению губернатора были мобилизованы медучреждения Невьянска. Если возникнет необходимость — к работе будут привлечены дополнительные силы, в том числе центр медицины катастроф.
Напомним, пожар подобрался к селу, а также к одной из ближайших баз отдыха 12 июля 2023 года. Огонь распространился с озера Аятского.