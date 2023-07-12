Губернатор ХМАО будет жаловаться на издевательства над участниками СВО из Югры

В начале июня 2023 года военнослужащие записали видео, в котором рассказали о том, что в полку невыносимые условия: не хватает продуктов, питья, а также боеприпасов. После помощи омбудсмена и губернатора ХМАО командира полка сменили, но впоследствии выяснилось, что это была фикция. Командир остался прежним, только дали ему новый позывной, пишет Muksun.fm.