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Губернатор ХМАО будет жаловаться на издевательства над участниками СВО из Югры

12 июля 2023, 05:57
Фото: Midjourney
Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Стребкова собирается пожаловаться Шойгу на продолжающуюся травлю участников СВО из Югры в полку 1307.

В начале июня 2023 года военнослужащие записали видео, в котором рассказали о том, что в полку невыносимые условия: не хватает продуктов, питья, а также боеприпасов. После помощи омбудсмена и губернатора ХМАО командира полка сменили, но впоследствии выяснилось, что это была фикция. Командир остался прежним, только дали ему новый позывной, пишет Muksun.fm.

По словам сестры одного из мобилизованных, после того, как вышеупомянутая видеозапись была опубликована, в полку стало хуже: командир бьет своих подопечных и отдает нелепые приказы, а регулярная проверка от правительства округа не дает нужных результатов. В связи с этим девушка обратилась к губернатору Югры, СК, военную прокуратуру и администрацию президента.

С главой региона девушка поговорила лично, а на следующий день ей позвонил помощник губернатора для уточнения данных.

Также проблемы в полку отметил и глава поселка Половинка Александр Старжинский, чей брат сейчас находится на СВО. При этом Старжинский сделал намек на иные проблемы, связанные с этим командиром, но впрямую их не назвал.

Сейчас глава региона контролирует ситуацию. В случае, если информация о том, что ситуация после прошлых обращений не изменилась, Стребкова будет обращаться к министру обороны.

Напомним, 5 июня 2023 года в зоне СВО скончался житель Первоуральска, который служил в штурмовом батальоне.

На СВО погиб боец батальона «Сомали» из Первоуральска
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