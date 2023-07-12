Итоги ИННОПРОМ-2023: технологический суверенитет России

Оставим в покое вопрос, как так вышло, что отечественное производство старательно уничтожали десятилетиями, предпочитая закупать более дешевые импортные аналоги. Как бы то ни было, хорошо, что для руководства страны стало понятно: нет производства «полного цикла» — нет технологического суверенитета страны. Любой зависимостью России воспользуются недружественные государства (наложив санкции, к примеру).