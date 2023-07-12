Итоги ИННОПРОМ-2023: технологический суверенитет России

Posted Сегодня, 15:08
Published Сегодня, 15:08
Modified Сегодня, 15:10
Updated Сегодня, 15:10
В сложившихся реалиях необходимость избавления любой зависимости российской промышленности от импортных комплектующих стала очевидной.
«Убежден, что будущее России — за выпуском всего спектра собственной высокотехнологичной продукции. Подобная продукция должна быть конкурентоспособной не только в самой стране, но и за границей», — заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин в ходе пленарного заседания на международной промышленной выставке ИННОПРОМ-2023.
Оставим в покое вопрос, как так вышло, что отечественное производство старательно уничтожали десятилетиями, предпочитая закупать более дешевые импортные аналоги. Как бы то ни было, хорошо, что для руководства страны стало понятно: нет производства «полного цикла» — нет технологического суверенитета страны. Любой зависимостью России воспользуются недружественные государства (наложив санкции, к примеру).
«Локализация самых важных элементов, связанных с машиностроением, с созданием серьезных технологических узлов и агрегатов, предполагает государственную поддержку», — продолжил премьер-министр.
Таким образом, руководство страны дало производителям «зеленый свет». И на выставке ИННОПРОМ-2023 они продемонстрировали немало интересных разработок.
К примеру, сразу несколько регионов представили беспилотники собственного производства. А свердловская область договорилась с Москвой о совместном производстве БПЛА для нужд сельского хозяйства.
Очень много было на выставке автотехники: от тяжелых грузовиков, до легковых автомобилей и даже — арктический автобус!
Впрочем, настоящая важность очень многих представленных на выставке уникальных разработок понятна только специалистам в данной отрасли.
К примеру директор челябинского завода «КРАНРОС» Екатерина Новикова представила линейку специальных электродвигателей.
На взгляд далекого от этой сферы человека: двигатели и двигатели…
«Я с радостью принимаю участие на этой выставке, представляю свою компанию „КРАНРОС“, мы уже более 20 лет занимаемся импортозамещением и достаточно успешно. Очень надеюсь найти здесь новых партнеров! С удовольствием приму участие в следующем году», — отметила Екатерина в беседе с TagilCity.ru.
Вот, как говорится, импортозамещение в натуральную величину!
Конечно, были на выставке и забавные казусы. К примеру, делегация из Казахстана сумела прославиться в первый же день, представив «нейроалкоголь». Специальной частоты звук, транслируемый человеку через наушники в течение нескольких секунд, вызывает ощущение легкого опьянения, по словам добровольцев.
Китаю в этом году выделили целый отдельный павильон (хотя официальным партнером выставки была Белоруссия, впрочем, и им выделили достаточно много стендов и павильонов). Один из четырех павильонов.
С другой стороны, импортозамещение — это стратегическое направление развития промышленности. А сотрудничество с дружественными странами лишь облегчат этот нелегкий путь.