tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:08

Published Сегодня, 15:08

Modified Сегодня, 15:10

Updated Сегодня, 15:10

Изображение материала

Итоги ИННОПРОМ-2023: технологический суверенитет России

12 июля 2023, 15:08
Фото: tagilcity.ru
На этой неделе в Екатеринбурге стартовала международная промышленная выставка ИННОПРОМ-2023. Отечественные производители вновь продемонстрировали немало интересных разработок: от БПЛА до арктического автобуса.

В сложившихся реалиях необходимость избавления любой зависимости российской промышленности от импортных комплектующих стала очевидной.

«Убежден, что будущее России — за выпуском всего спектра собственной высокотехнологичной продукции. Подобная продукция должна быть конкурентоспособной не только в самой стране, но и за границей», — заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин в ходе пленарного заседания на международной промышленной выставке ИННОПРОМ-2023.

Оставим в покое вопрос, как так вышло, что отечественное производство старательно уничтожали десятилетиями, предпочитая закупать более дешевые импортные аналоги. Как бы то ни было, хорошо, что для руководства страны стало понятно: нет производства «полного цикла» — нет технологического суверенитета страны. Любой зависимостью России воспользуются недружественные государства (наложив санкции, к примеру).

«Локализация самых важных элементов, связанных с машиностроением, с созданием серьезных технологических узлов и агрегатов, предполагает государственную поддержку», — продолжил премьер-министр.

Таким образом, руководство страны дало производителям «зеленый свет». И на выставке ИННОПРОМ-2023 они продемонстрировали немало интересных разработок.

Фото: tagilcity.ru

К примеру, сразу несколько регионов представили беспилотники собственного производства. А свердловская область договорилась с Москвой о совместном производстве БПЛА для нужд сельского хозяйства.

Очень много было на выставке автотехники: от тяжелых грузовиков, до легковых автомобилей и даже — арктический автобус!

Фото: tagilcity.ru

Впрочем, настоящая важность очень многих представленных на выставке уникальных разработок понятна только специалистам в данной отрасли.

К примеру директор челябинского завода «КРАНРОС» Екатерина Новикова представила линейку специальных электродвигателей.

Фото: tagilcity.ru

На взгляд далекого от этой сферы человека: двигатели и двигатели…

«Я с радостью принимаю участие на этой выставке, представляю свою компанию „КРАНРОС“, мы уже более 20 лет занимаемся импортозамещением и достаточно успешно. Очень надеюсь найти здесь новых партнеров! С удовольствием приму участие в следующем году», — отметила Екатерина в беседе с TagilCity.ru.
Фото: tagilcity.ru

Вот, как говорится, импортозамещение в натуральную величину!

Конечно, были на выставке и забавные казусы. К примеру, делегация из Казахстана сумела прославиться в первый же день, представив «нейроалкоголь». Специальной частоты звук, транслируемый человеку через наушники в течение нескольких секунд, вызывает ощущение легкого опьянения, по словам добровольцев.

Китаю в этом году выделили целый отдельный павильон (хотя официальным партнером выставки была Белоруссия, впрочем, и им выделили достаточно много стендов и павильонов). Один из четырех павильонов.

Фото: tagilcity.ru

С другой стороны, импортозамещение — это стратегическое направление развития промышленности. А сотрудничество с дружественными странами лишь облегчат этот нелегкий путь.

#Сергей Мальцев#Екатеринбург#ИННОПРОМ#Екатерина Новикова#Экономика#КРАНРОС#Челябинск#Импортозамещение
Подпишитесь
Как выглядел центр Нижнего Тагила в 20 веке: фоторепортаж TagilCity. ru
10 июля, 10:33
Бесхозные участки в садах Нижнего Тагила: что делать правлению и соседям?
Сегодня, 03:51
Сероводород превысил норму в 2,5 раза при замерах воздуха в Нижнем Тагиле 12 июля
Сегодня, 06:08
Центр города перекроют в Нижнем Тагиле в День Металлурга
Сегодня, 11:09
Мэрия Нижнего Тагила объявила конкурс по отбору кандидатур на должность главы города
Сегодня, 10:53
Представители Казахстана показали «цифровой алкоголь» на ИННОПРОМ в Екатеринбурге
Вчера, 05:14