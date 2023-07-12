Как и сколько фруктов нужно есть, чтобы не навредить здоровью

Свежие фрукты имеют множество полезных свойств, однако иногда они могут стать вредными, особенно если их употреблять в избытке или неправильно хранить. Разбираемся, когда и сколько фруктов есть, чтобы не навредить своему здоровью.