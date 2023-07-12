Крупный пожар со стороны озера подобрался к селу Шайдуриха под Невьянском

Posted Сегодня, 15:18
Published Сегодня, 15:18
Modified Сегодня, 15:18
Updated Сегодня, 15:18
Местные жители рассказали, что ранее уже тушили лесной пожар на том же месте, однако из-за сильных порывов ветра пожар разгорелся снова, пишет Е1.
Огонь, распространяющийся по деревьям, добрался до базы отдыха к вечеру 12 июля. В его устранении участвуют сотрудники лесничества и спасатели. Местные жители также пытаются бороться с возгоранием самостоятельно. Пострадавших в настоящее время нет.
В связи с пожаром власти Невьянского ГО решили эвакуировать жителей села. Для этого из Невьянска отправили три автобуса, после чего сельчан отвезут в пункт временного размещения. По поручению главы Свердловской области в Минприроды взяли ситуацию на особый контроль.
Напомним, 12 июля 2023 года в Свердловской области действовали 29 природных пожаров, общая площадь которых превысила тысячу гектаров. 20 пожаров из них были локализованы.