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Крупный пожар со стороны озера подобрался к селу Шайдуриха под Невьянском

12 июля 2023, 15:18
Фото: ГУ МЧС по Свердловской области
Огонь на село Шайдуриха под Невьянском надвигается с Аятского озера.

Местные жители рассказали, что ранее уже тушили лесной пожар на том же месте, однако из-за сильных порывов ветра пожар разгорелся снова, пишет Е1.

Огонь, распространяющийся по деревьям, добрался до базы отдыха к вечеру 12 июля. В его устранении участвуют сотрудники лесничества и спасатели. Местные жители также пытаются бороться с возгоранием самостоятельно. Пострадавших в настоящее время нет.

Видео: ГУ МЧС по Свердловской области

В связи с пожаром власти Невьянского ГО решили эвакуировать жителей села. Для этого из Невьянска отправили три автобуса, после чего сельчан отвезут в пункт временного размещения. По поручению главы Свердловской области в Минприроды взяли ситуацию на особый контроль.

Напомним, 12 июля 2023 года в Свердловской области действовали 29 природных пожаров, общая площадь которых превысила тысячу гектаров. 20 пожаров из них были локализованы.

29 лесных пожаров полыхают в Свердловской области
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