Крупный пожар со стороны озера подобрался к селу Шайдуриха под Невьянском

В связи с пожаром власти Невьянского ГО решили эвакуировать жителей села. Для этого из Невьянска отправили три автобуса, после чего сельчан отвезут в пункт временного размещения. По поручению главы Свердловской области в Минприроды взяли ситуацию на особый контроль.