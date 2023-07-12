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Мэрия Нижнего Тагила объявила конкурс по отбору кандидатур на должность главы города

12 июля 2023, 10:53
Фото: tagilcity.ru
В городской думе Нижнего Тагила озвучили сроки этапов конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Нижнего Тагила, а также предложили кандидатов конкурсной комиссии.

Первый этап конкурса будет проведен осенью — 27 сентября в 14:00 часов.

Срок приема документов от кандидатов будет производиться в течение двух рабочих недель с 14 по 25 августа, за исключением выходных (18-20 августа). С 10:00 до 16:00 будут принимать документы по адресу Пархоменко, 1а, кабинет №507.

В связи с конкурсом будет собрана конкурсная комиссия. В ее состав предложили включить спикера думы Вадима Раудштейна, генерального директора «Уралкриомаш» Дмитрий Скоропупов, главного энергетика ЕВРАЗ НТМК Денис Корякин и председателя общественной палаты Нижнего Тагила Нина Титова. Еще четыре члена комиссии будут делегированы от губернатора, пояснил Станислав Зыкин 12 июля.

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