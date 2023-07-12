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Многодетный отец из Екатеринбурга получил повестку из военкомата

12 июля 2023, 08:41
Фото: 1MI
В Екатеринбурге повестка в военкомат пришла отцу троих детей. Его вызвали на военные сборы.

По словам супруги мужчины, он съездил в военкомат, где ему сказали собираться на учения на два месяца на юг страны. Женщина сказала, что одна она с тремя детьми и кредитами такое количество времени без мужа не выдержит, пишет 1.

Юрист Евгений Крылов рассказал, что по статье 55 закона о воинской обязанности и военной службе, от сборов освобождаются граждане, имеющие трех и более детей, которым еще не исполнилось 18 лет.

Правозащитник посоветовал написать заявление в свободной форме, указать, что у человека имеется трое детей и приложить к заявлению копии об их рождении. Если дети приемные, то приложить нужно документы об опеке.

Подавать их нужно в канцелярию военкомата, где человеку должны проставить отметку о принятии.

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#Елена Озерова#Екатеринбург#Военкомат#Многодетный отец#Военные сборы#Происшествия
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