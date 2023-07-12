«Мы впечатлены увиденным». Делегация из Зимбабве побывала в Нижнем Тагиле

Пятеро представителей Зимбабве из провинции Мидленс приехали Нижний Тагил, чтобы оценить масштабы и процессы промышленности города. В последствии они планируют использовать этот опыт в своей стране. Для этого делегация посетила Нижнетагильский металлургический комбинат.