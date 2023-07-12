«Мы впечатлены увиденным». Делегация из Зимбабве побывала в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 16:48
Published Сегодня, 16:48
Modified Сегодня, 16:50
Updated Сегодня, 16:50
Пятеро представителей Зимбабве из провинции Мидленс приехали Нижний Тагил, чтобы оценить масштабы и процессы промышленности города. В последствии они планируют использовать этот опыт в своей стране. Для этого делегация посетила Нижнетагильский металлургический комбинат.
Мы впечатлены увиденным. Мы увидели, что в Нижнем Тагиле высококачественное и высококвалифицированное промышленное производство. Главная наша цель здесь в России — это подписать соглашение между провинцией Мидленс и Свердловской областью. У нас в провинции много залежей железной руды и мы хотим перенять опыт региона по ее добыче и переработке, — рассказал постоянный секретарь по делам развития провинции Мидленс А. Маронж.
После комбината зимбабвийцы отправились на экскурсию на Лисью гору. Там гостей встретил заместитель главы города по финансово-экономической политике Алексей Бурдилов. Им рассказали об истории Нижнего Тагила, показали с высоты горы значимые объекты города и провели по Лисьегорскому музею.
В конце экскурсии участникам делегации вручили сувениры на память о поездке в Нижний Тагил.