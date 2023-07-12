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«Мы впечатлены увиденным». Делегация из Зимбабве побывала в Нижнем Тагиле

12 июля 2023, 16:48
Фото: tagilcity.ru

Делегация из Зимбабве побывала на экскурсии в Нижнем Тагиле

В рамках международной выставки ИННОПРОМ-2023 12 июля в Нижнем Тагиле побывала делегация из африканской Зимбабве. Гости посетили Лисью гору, где им рассказали об истории города.

Пятеро представителей Зимбабве из провинции Мидленс приехали Нижний Тагил, чтобы оценить масштабы и процессы промышленности города. В последствии они планируют использовать этот опыт в своей стране. Для этого делегация посетила Нижнетагильский металлургический комбинат.

Делегация из Зимбабве побывала на экскурсии в Нижнем ТагилеДелегация из Зимбабве побывала на экскурсии в Нижнем Тагиле
Делегация из Зимбабве побывала на экскурсии в Нижнем ТагилеДелегация из Зимбабве побывала на экскурсии в Нижнем Тагиле
Делегация из Зимбабве побывала на экскурсии в Нижнем ТагилеДелегация из Зимбабве побывала на экскурсии в Нижнем Тагиле
Делегация из Зимбабве побывала на экскурсии в Нижнем ТагилеДелегация из Зимбабве побывала на экскурсии в Нижнем Тагиле
Делегация из Зимбабве побывала на экскурсии в Нижнем ТагилеДелегация из Зимбабве побывала на экскурсии в Нижнем Тагиле
Делегация из Зимбабве побывала на экскурсии в Нижнем Тагиле
Фото: tagilcity.ru
Мы впечатлены увиденным. Мы увидели, что в Нижнем Тагиле высококачественное и высококвалифицированное промышленное производство. Главная наша цель здесь в России — это подписать соглашение между провинцией Мидленс и Свердловской областью. У нас в провинции много залежей железной руды и мы хотим перенять опыт региона по ее добыче и переработке, — рассказал постоянный секретарь по делам развития провинции Мидленс А. Маронж.

После комбината зимбабвийцы отправились на экскурсию на Лисью гору. Там гостей встретил заместитель главы города по финансово-экономической политике Алексей Бурдилов. Им рассказали об истории Нижнего Тагила, показали с высоты горы значимые объекты города и провели по Лисьегорскому музею.

В конце экскурсии участникам делегации вручили сувениры на память о поездке в Нижний Тагил.

Делегация из Зимбабве побывала на экскурсии в Нижнем ТагилеДелегация из Зимбабве побывала на экскурсии в Нижнем Тагиле
Делегация из Зимбабве побывала на экскурсии в Нижнем ТагилеДелегация из Зимбабве побывала на экскурсии в Нижнем Тагиле
Делегация из Зимбабве побывала на экскурсии в Нижнем ТагилеДелегация из Зимбабве побывала на экскурсии в Нижнем Тагиле
Делегация из Зимбабве побывала на экскурсии в Нижнем Тагиле
Фото: tagilcity.ru
#Анна Григорьева#Зимбабве#Делегация#Гости#ИННОПРОМ#Общество#Эксклюзив#Нижний Тагил#Алексей Бурдилов
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