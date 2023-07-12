На месте для спорного храма в Екатеринбурге построят жилой комплекс

Posted Сегодня, 05:17
Published Сегодня, 05:17
Modified Сегодня, 05:17
Updated Сегодня, 05:17
В новом ЖК будет отстроено семь зданий, высота которых будет в 28, 26 и 30 этажей. Общая площадь — около 53 тысяч квадратных метров, рассказали в пресс-службе «УГМК-Застройщик».
В двух многоэтажках площадь квартир будет от 45 до 195 «квадратов». Кроме того, на последних этажах сделают террасы.
В жилом комплексе также создадут инфраструктуру: супермаркет, аптека, медцентр, досуговый клуб для детей, ресторан, зал для занятий спортом, помещение для управляющей компании. При этом оборудуют парковочную зону, рассчитанную на 342 автомобиля. Высотки планируется построить к 2025 году.
Напомним, в 2019 году на месте будущего ЖК планировали построить храм святой Екатерины. Но позднее от этой идеи отказались и исключили это место из списка площадок под строительство.