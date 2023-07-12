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На переработку отправятся пищевые отходы жителей Екатеринбурга

12 июля 2023, 11:33
Фото: 1MI
Почти 2 миллиона жителей Екатеринбурга и окрестностей образуют примерно 700 тысяч тонн твердых коммунальных отходов, треть из них составляют остатки продуктов питания.

Все пищевые отходы в скором времени отправятся на пищевую переработку и станут сырьем для нового производственного объекта, который построят мусоросортировочным комплексом и новым полигоном ТКО. Об этом сообщил замминистра энергетики и ЖКХ Свердловской области Егор Свалов.

«Органика» составляет в контейнерах порядка 30-35%. Попав на полигон, эти отходы гниют, образуя свалочный газ, фильтрат и перегной. В дальнейшем он будет использоваться в дорожном и другом строительстве.

Для этого в проекте экологического кластера «Екатеринбург-Юг» предусмотрен участок компостирования, мощностью 225 тысяч тонн в год.

Заместитель министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Егор Свалов рассказал, что похожие участки компостирования в Свердловской области введут в Краснотурьинске и Нижнем Тагиле. Их общая мощность составит более 100 тысяч тонн.

При городской жизни мы отказались от многих многовековых экологических традиций. В деревнях пищевые и растительные отходы складывались в компостные ямы. В них за несколько лет образовывался перегной. Эта земля становилась удобрением. Замкнутый цикл обращения урбанистическом развитии цивилизации не удалось сохранить. Участки компостирования позволят восполнить этот пробел, — рассказал Егор Свалов.

Также такой вид переработки полностью избавляет полигоны от мусорного запаха. Также вероятность возникновения пожаров сводится практически к нулю.

Для этих целей в регионе вводят раздельный сбор отходов на контейнерной площадке: несортируемые (остатки пищи) и пригодные ко вторичному использованию (стекло, железо, пластик, бумага и картон). На начало года в Свердловской области было 8 823 таких контейнера.

#Елена Озерова#Екатеринбург#Мусор#ТКО#Полигон#Отходы#Переработка#Общество#Свердловская область#Нижний Тагил
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