На переработку отправятся пищевые отходы жителей Екатеринбурга

Все пищевые отходы в скором времени отправятся на пищевую переработку и станут сырьем для нового производственного объекта, который построят мусоросортировочным комплексом и новым полигоном ТКО. Об этом сообщил замминистра энергетики и ЖКХ Свердловской области Егор Свалов.