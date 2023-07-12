Опекун Далера из Екатеринбурга во время заседания просила отпустить ее к детям

Posted Сегодня, 13:24
Published Сегодня, 13:24
Modified Сегодня, 13:26
Updated Сегодня, 13:26
Однако Свердловский областной суд оставил решение без изменения, поэтому Наумова пробудет в СИЗО все лето, пишет Е1.
Адвокат женщины Жанна Калегина после заседания рассказала, что пока неизвестно, будут ли они подавать кассационную жалобу из-за того, что Вероника хочет назначения более мягкого наказания.
В период следствия она находиться дома под подпиской о невыезде, под домашним арестом. Она не намерена скрываться, ей негде. Ей главное — быть рядом с детьми, — пояснила адвокат.
Также она рассказала, что во время заседания Наумова сильно переживала. Она была подключена к заседанию из СИЗО по видеосвязи. Она много плакала и просила изменить ей меру пресечения.
По словам адвоката, она сильно переживает из-за того, что не может жить со своими детьми.