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Published Сегодня, 13:24

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Опекун Далера из Екатеринбурга во время заседания просила отпустить ее к детям

12 июля 2023, 13:24
Фото: 1MI
На судебном заседании по трем уголовным статьям, возбужденным в отношении опекуна Далера Вероники Наумовой, женщина плакала и просила выпустить ее из СИЗО.

Однако Свердловский областной суд оставил решение без изменения, поэтому Наумова пробудет в СИЗО все лето, пишет Е1.

Адвокат женщины Жанна Калегина после заседания рассказала, что пока неизвестно, будут ли они подавать кассационную жалобу из-за того, что Вероника хочет назначения более мягкого наказания.

В период следствия она находиться дома под подпиской о невыезде, под домашним арестом. Она не намерена скрываться, ей негде. Ей главное — быть рядом с детьми, — пояснила адвокат.

Также она рассказала, что во время заседания Наумова сильно переживала. Она была подключена к заседанию из СИЗО по видеосвязи. Она много плакала и просила изменить ей меру пресечения.

По словам адвоката, она сильно переживает из-за того, что не может жить со своими детьми.

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#Елена Озерова#Екатеринбург#Опекун#Ребенок#Сизо#Суд#Происшествия#Гибель 6-летнего мальчика в Екатеринбурге
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