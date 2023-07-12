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Опекунша Далера из Екатеринбурга не смогла выйти на свободу

12 июля 2023, 07:37
Фото: 1MI
Не смогла обжаловать свой арест опекун умершего 6-летнего мальчика Далера Вероника Наумова. Она останется в СИЗО до конца августа.

Свердловский облсуд не стал менять решение первой инстанции. Жалобу Наумовой отклонили. Это произошло на заседании 12 июля, которое состоялось в закрытом режиме.

Напомним, что Наумова арестована до 26 августа. Ее обвиняют по трем уголовным статьям — убийство, истязания и мошенничество с получением соцвыплат.

Тело ребенка было найдено в конце июня в сумке в гараже. Там он лежал с начала декабря 2022 года. Изначально Вероника Наумова сделала вид, что ребенок пропал и обратилась к волонтерам за помощью. В ходе розысков ребенка по городу у правоохранителей возник к Наумовой ряд вопросов, в результате она созналась, что ребенок мертв с декабря, а его тело она прячет.

Обвиняемая в убийстве Далера из Екатеринбурга опекун пытается выйти на свободу
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#Елена Озерова#Опекун#Далер#Убйство#Жалоба#Происшествия#Екатеринбург#Гибель 6-летнего мальчика в Екатеринбурге
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