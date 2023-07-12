Опекунша Далера из Екатеринбурга не смогла выйти на свободу

Posted Сегодня, 07:37
Published Сегодня, 07:37
Modified Сегодня, 07:39
Updated Сегодня, 07:39
Свердловский облсуд не стал менять решение первой инстанции. Жалобу Наумовой отклонили. Это произошло на заседании 12 июля, которое состоялось в закрытом режиме.
Напомним, что Наумова арестована до 26 августа. Ее обвиняют по трем уголовным статьям — убийство, истязания и мошенничество с получением соцвыплат.
Тело ребенка было найдено в конце июня в сумке в гараже. Там он лежал с начала декабря 2022 года. Изначально Вероника Наумова сделала вид, что ребенок пропал и обратилась к волонтерам за помощью. В ходе розысков ребенка по городу у правоохранителей возник к Наумовой ряд вопросов, в результате она созналась, что ребенок мертв с декабря, а его тело она прячет.