Опекунша Далера из Екатеринбурга не смогла выйти на свободу

Тело ребенка было найдено в конце июня в сумке в гараже. Там он лежал с начала декабря 2022 года. Изначально Вероника Наумова сделала вид, что ребенок пропал и обратилась к волонтерам за помощью. В ходе розысков ребенка по городу у правоохранителей возник к Наумовой ряд вопросов, в результате она созналась, что ребенок мертв с декабря, а его тело она прячет.