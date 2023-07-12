Пациенты ГБ № 1 в Нижнем Тагиле подолгу ждут операций из-за дефицита анестезиологов

Posted Сегодня, 15:42
Published Сегодня, 15:42
Modified Сегодня, 15:44
Updated Сегодня, 15:44
Один из пациентов медучреждения рассказал TagilCity.ru, что уже несколько дней лежит в палате со сломанной шейкой бедра и ожидает операции. По его словам, она затягивается из-за того, что в больнице нет анестезиологов.
Врач пришел и сказал, что звонил в другие горбольницы. Там сказали, что все врачи у них все загружены. Больные лежат, анестезиолога нету, — рассказал редакции пациент ГБ №1.
В самой больнице информацию о нехватке в штате анестезиологов не опровергли, но причины этому не пояснили.
В последний месяц наблюдается увеличение потока пациентов на стационарное лечение в ГБ№1 из Нижнего Тагила и близлежащих территорий. Экстренная и неотложная медицинская помощь пациентам оказывается в полном объеме, — сообщили TagilCity.ru в пресс-службе медучреждения.
Также в пресс-службе ГБ №1 пообещали, что кадровое пополнение в рядах анестезиологической службы ожидается в ближайшее время.
TagilCity.ru направит запрос в региональный Минздрав, что выяснить, почему в больнице Нижнего Тагила не хватает анестезиологов, и как ведомство решает данную проблему.