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Пациенты ГБ № 1 в Нижнем Тагиле подолгу ждут операций из-за дефицита анестезиологов

12 июля 2023, 15:42
Фото: 1MI
Горбольница №1 в Нижнем Тагиле испытывает острый дефицит анестезиологов. Некоторые из пациентов, по их собственным словам, находятся в ожидании проведения операций уже несколько дней.

Один из пациентов медучреждения рассказал TagilCity.ru, что уже несколько дней лежит в палате со сломанной шейкой бедра и ожидает операции. По его словам, она затягивается из-за того, что в больнице нет анестезиологов.

Врач пришел и сказал, что звонил в другие горбольницы. Там сказали, что все врачи у них все загружены. Больные лежат, анестезиолога нету, — рассказал редакции пациент ГБ №1.

В самой больнице информацию о нехватке в штате анестезиологов не опровергли, но причины этому не пояснили.

В последний месяц наблюдается увеличение потока пациентов на стационарное лечение в ГБ№1 из Нижнего Тагила и близлежащих территорий. Экстренная и неотложная медицинская помощь пациентам оказывается в полном объеме, — сообщили TagilCity.ru в пресс-службе медучреждения.

Также в пресс-службе ГБ №1 пообещали, что кадровое пополнение в рядах анестезиологической службы ожидается в ближайшее время.

TagilCity.ru направит запрос в региональный Минздрав, что выяснить, почему в больнице Нижнего Тагила не хватает анестезиологов, и как ведомство решает данную проблему.

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#Анна Григорьева#Врач#Дефицит#Пациент#ГБ №1#Общество#Эксклюзив#Нижний Тагил
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