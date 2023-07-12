Поднял с земли провод под напряжением: мужчина погиб после шторма в Серове

Posted Сегодня, 17:46
Published Сегодня, 17:46
Modified Сегодня, 17:48
Updated Сегодня, 17:48
Этот сильный шторм повредил электропровода, в результате чего около 15 тысяч жителей остались без электричества. По данным властей, один человек погиб от удара высоковольтным кабелем, который оказался под напряжением. Мужчина поднял с земли провод вблизи упавшего столба.
Предположительное место трагедии ранее снимала на видео местная жительница, его публикует канал Mash. На земле видны лежащие столбы с проводами, которые были повалены снесенными с крыши укрывными материалами.
Известно, что в Серове ведутся работы по восстановлению системы электроснабжения и устранение общих повреждений, нанесенных штормом.