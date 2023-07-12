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Поднял с земли провод под напряжением: мужчина погиб после шторма в Серове

12 июля 2023, 17:46
Фото: Урал Мэш

Мужчина погиб от удара током после шторма в Серове

Гибель человека от падения столба в Серове была непосредственным следствием шторма, который обрушился на город во второй половине 12 июля.

Этот сильный шторм повредил электропровода, в результате чего около 15 тысяч жителей остались без электричества. По данным властей, один человек погиб от удара высоковольтным кабелем, который оказался под напряжением. Мужчина поднял с земли провод вблизи упавшего столба.

Предположительное место трагедии ранее снимала на видео местная жительница, его публикует канал Mash. На земле видны лежащие столбы с проводами, которые были повалены снесенными с крыши укрывными материалами. 

Известно, что в Серове ведутся работы по восстановлению системы электроснабжения и устранение общих повреждений, нанесенных штормом.

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