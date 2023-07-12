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Posted Сегодня, 11:56

Published Сегодня, 11:56

Modified Сегодня, 11:58

Updated Сегодня, 11:58

Психолог: Перед сном лучше читать сказки, романтику или приключения

12 июля 2023, 11:56
Психолог Александр Кононов рассказал, что перед сном лучше читать книги, а не сидеть в гаджетах. Выбирать следует легкие жанры: приключения, романтику, сказки, поскольку они не требуют чрезмерной мыслительной активности.

NEWS.ru сообщает, Кононов посоветовал читать книги на бумажном носителей или специальные электронные с E-Ink, которые имитируют бумажный лист. Так можно будет предотвратить вредное воздействие излучения от экранов смартфонов и планшетов.

Если говорить о жанрах, то эксперт посоветовал легкие, не требующие чрезмерной мыслительной активности: приключения, романтику, сказки. По словам Кононова, перед сном мозгу требуется создать условия для отдыха, а не перегружать.

Эксперт подчеркнул, что для здоровья, как физиологического, так и психического, намного полезнее читать книги, а не сидеть в смартфонах или планшетах — чтение способствует творческой активности и помогает заснуть.

В кратковременной памяти полученная из книг информация замещает тревожные события, новости, стрессы. В свою очередь, это уменьшает риск плохих снов и ночных кошмаров. При этом книги лучше читать перед сном не полностью, а по главам или частям, иначе сам процесс может заменить полноценный сон.

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