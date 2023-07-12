Психолог: Перед сном лучше читать сказки, романтику или приключения

В кратковременной памяти полученная из книг информация замещает тревожные события, новости, стрессы. В свою очередь, это уменьшает риск плохих снов и ночных кошмаров. При этом книги лучше читать перед сном не полностью, а по главам или частям, иначе сам процесс может заменить полноценный сон.