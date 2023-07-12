Психолог: Перед сном лучше читать сказки, романтику или приключения

Posted Сегодня, 11:56
Published Сегодня, 11:56
Modified Сегодня, 11:58
Updated Сегодня, 11:58
NEWS.ru сообщает, Кононов посоветовал читать книги на бумажном носителей или специальные электронные с E-Ink, которые имитируют бумажный лист. Так можно будет предотвратить вредное воздействие излучения от экранов смартфонов и планшетов.
Если говорить о жанрах, то эксперт посоветовал легкие, не требующие чрезмерной мыслительной активности: приключения, романтику, сказки. По словам Кононова, перед сном мозгу требуется создать условия для отдыха, а не перегружать.
Эксперт подчеркнул, что для здоровья, как физиологического, так и психического, намного полезнее читать книги, а не сидеть в смартфонах или планшетах — чтение способствует творческой активности и помогает заснуть.
В кратковременной памяти полученная из книг информация замещает тревожные события, новости, стрессы. В свою очередь, это уменьшает риск плохих снов и ночных кошмаров. При этом книги лучше читать перед сном не полностью, а по главам или частям, иначе сам процесс может заменить полноценный сон.