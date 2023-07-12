Режим ЧС введен в Невьянском городском округе до 21 июля

Posted Сегодня, 18:10
Published Сегодня, 18:10
Modified Сегодня, 18:12
Updated Сегодня, 18:12
В результате этой ситуации в селе Шайдуриха была проведена эвакуация и временное размещение 8 человек в Невьянске, где они будут обеспечены всем необходимым для их безопасности.
Коллектив пожарных был усилен и на данный момент составляет почти 140 человек и 46 единиц специальной техники. В процессе тушения пожара также задействован вертолет от МЧС России.
По оперативным данным, пожаром были повреждены примерно 40 зданий, и ущерб от него значительный. В этих домах жили 35 человек, все они эвакуированы.
По указанию министра ЖКХ Николая Смирнова, в связи с возгоранием, энергетические системы села Шайдуриха и поселка Киприно в Невьянском районе будут временно отключены от электроснабжения. Губернатор Евгений Куйвашев заявил вечером 12 июля, что сгоревшие дома жителей Шайдурихи будут восстановлены.