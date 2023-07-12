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Режим ЧС введен в Невьянском городском округе до 21 июля

12 июля 2023, 18:10
Фото: МЧС
В связи с пожарами в Невьянском городском округе на территории лесов был объявлен режим чрезвычайной ситуации постановлением главы Невьянска до 12:00 21 июля.

В результате этой ситуации в селе Шайдуриха была проведена эвакуация и временное размещение 8 человек в Невьянске, где они будут обеспечены всем необходимым для их безопасности.

Коллектив пожарных был усилен и на данный момент составляет почти 140 человек и 46 единиц специальной техники. В процессе тушения пожара также задействован вертолет от МЧС России.

По оперативным данным, пожаром были повреждены примерно 40 зданий, и ущерб от него значительный. В этих домах жили 35 человек, все они эвакуированы.

По указанию министра ЖКХ Николая Смирнова, в связи с возгоранием, энергетические системы села Шайдуриха и поселка Киприно в Невьянском районе будут временно отключены от электроснабжения. Губернатор Евгений Куйвашев заявил вечером 12 июля, что сгоревшие дома жителей Шайдурихи будут восстановлены.

Крупный пожар со стороны озера подобрался к селу Шайдуриха под Невьянском
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