Сбербанк и СвЖД договорились о сотрудничестве в сфере инновационных разработок

Posted Сегодня, 11:52
Published Сегодня, 11:52
Modified Сегодня, 11:54
Updated Сегодня, 11:54
Стороны намерены работать над поиском и внедрением на СвЖД высокотехнологичных решений для повышения эффективности производственной деятельности, снижения затрат и оптимизации бизнес-процессов.
В частности, планируется разработка и запуск технологий на базе искусственного интеллекта и моделей машинного обучения. Особое внимание в рамках сотрудничества будет уделяться отечественным разработкам в рамках импортозамещения.
Сбербанк и Свердловская железная дорога развивают сотрудничество не только в финансовой, но и в технологической сфере. Подписанное сегодня соглашение охватывает широкий спектр цифровых сервисов, которые могут применяться при эксплуатации подвижного состава, обслуживании пассажиров, управлении бизнес-процессами компании. Это новейшие решения, которые позволяют повысить эффективность работы и сделать предоставляемые услуги более качественными и удобными для пассажиров, — Дмитрий Суховерхов, председатель Уральского банка Сбербанка.
Рассматривается возможность использования в диспетчерских и ситуационных центрах сервисов речевой аналитики, а также цифровых решений для автоматического составления протоколов при осмотре в процессе контроля качества. Среди других перспективных направлений сотрудничества — развитие и внедрение технологий для беспилотного транспорта.
ОАО «РЖД» активно развивает собственные ИТ-решения и является «якорным» заказчиком таких технологий на рынке. Мы заинтересованы в сильных партнерах для обеспечения высоких темпов цифровой трансформации и импортозамещения. Нам будет интересно взаимодействие со Сбербанком, обмен лучшими наработками и решениями, — Иван Колесников, начальник Свердловской железной дороги.
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