Сбербанк и СвЖД договорились о сотрудничестве в сфере инновационных разработок

Рассматривается возможность использования в диспетчерских и ситуационных центрах сервисов речевой аналитики, а также цифровых решений для автоматического составления протоколов при осмотре в процессе контроля качества. Среди других перспективных направлений сотрудничества — развитие и внедрение технологий для беспилотного транспорта.