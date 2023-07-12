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Сероводород превысил норму в 2,5 раза при замерах воздуха в Нижнем Тагиле 12 июля

12 июля 2023, 06:08
Фото: tagilcity.ru
При замерах воздуха возле ж/д вокзала в Нижнем Тагиле 12 июля газоанализатор показал превышение сероводорода в 2,5 раза.

Замеры проходили при температуре воздуха +27 градусов и западном ветре, который дул со скоростью 3 м/с. Кроме того, до вечера 12 июля в Нижнем Тагиле действует режим неблагоприятных метеоусловий для рассеивания вредных веществ.

Текущие замеры показали наличие в воздухе диоксида азота и сероводорода. После контрольных 20-минутных замеров оказалось, что концентрация сероводородa в воздухe превышает норму в 2,5 раза. Показатель вещества составил 0,02 мг/м3 при разовой ПДК 0,008 мг/м3.

Сероводород превысил норму в 2,5 разаСероводород превысил норму в 2,5 раза
Сероводород превысил норму в 2,5 раза
Фото: tagilcity.ru

Информация o состоянии атмосферы полученa на основании инструментальных замеров газоанализатором «Геолан-1П». Указанныe сведения нe являются официальными и могут отличаться от замеров, опубликованных уполномоченным государственным органом. Для получения официальной информации о состоянии окружающей среды редакция TagilCity.ru рекомендует направлять соответствующие запросы в Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора.

#Анна Григорьева#Выбросы#Замеры#Сероводород#Экология#Эксклюзив#Нижний Тагил
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