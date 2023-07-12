Староста поселка под Нижним Тагилом подал заявление на сложение полномочий

Об этом стало известно 12 июля на заседании комиссии по местному самоуправлению в городской думе Нижнего Тагила. Как пояснила присутствующая на мероприятии начальник управления экономики и территориального управления мэрии Юлия Неволина, это было личное заявление от старосты.