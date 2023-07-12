Староста поселка под Нижним Тагилом подал заявление на сложение полномочий

Posted Сегодня, 14:24
Published Сегодня, 14:24
Modified Сегодня, 14:26
Updated Сегодня, 14:26
Об этом стало известно 12 июля на заседании комиссии по местному самоуправлению в городской думе Нижнего Тагила. Как пояснила присутствующая на мероприятии начальник управления экономики и территориального управления мэрии Юлия Неволина, это было личное заявление от старосты.
Поступило заявление о досрочном прекращении действий гражданско-правового договора от старосты поселка Антоновский Тамары Захаровой. В соответствии с областным законом, предлагаем согласовать проект решения о прекращении полномочий старосты с 24 июля 2023 года, — пояснила руководитель.
Депутаты уточнили, кто будет исполнять обязанности старосты, но пока этот вопрос не решен, пояснила Юлия Неволина.
Напомним, ранее Леонид Храмков, который из-за низкой зарплаты уволился с поста старосты поселка Чащино под Нижним Тагилом, снова занял эту должность.