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Староста поселка под Нижним Тагилом подал заявление на сложение полномочий

12 июля 2023, 14:24
Фото: 1MI
Староста поселка Артемовский Тамара Захарова написала заявление в мэрию Нижнего Тагила о сложении своих полномочий.

Об этом стало известно 12 июля на заседании комиссии по местному самоуправлению в городской думе Нижнего Тагила. Как пояснила присутствующая на мероприятии начальник управления экономики и территориального управления мэрии Юлия Неволина, это было личное заявление от старосты.

Поступило заявление о досрочном прекращении действий гражданско-правового договора от старосты поселка Антоновский Тамары Захаровой. В соответствии с областным законом, предлагаем согласовать проект решения о прекращении полномочий старосты с 24 июля 2023 года, — пояснила руководитель.

Депутаты уточнили, кто будет исполнять обязанности старосты, но пока этот вопрос не решен, пояснила Юлия Неволина.

Напомним, ранее Леонид Храмков, который из-за низкой зарплаты уволился с поста старосты поселка Чащино под Нижним Тагилом, снова занял эту должность.

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