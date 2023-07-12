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Свердловская область вместе со Сбером разовьет технологии искусственного интеллекта

12 июля 2023, 09:16
Фото: Сбер
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и председатель Уральского банка Сбербанка Дмитрий Суховерхов подписали соглашение о сотрудничестве в сфере технологий искусственного интеллекта (ИИ), устойчивого развития и ESG.

Основным направлением сотрудничества является развитие технологий на основе искусственного интеллекта, в том числе проведение исследований и пилотирование моделей машинного обучения. Планируется совместная проработка проектов с применением ИИ в здравоохранении, строительстве, городском хозяйстве и других отраслях.

Совместно со Сбером регион продолжит апробировать цифровые сервисы на транспорте, объектах социальной и коммунальной сфер, в работе государственных органов. Также планируются мероприятия по повышению цифровой и финансовой грамотности жителей.

Отдельное внимание в соглашении уделяется сотрудничеству в сфере природопользования, охраны окружающей среды, устойчивого развития и ESG — проработка возможности применения передового опыта и технологий для снижения негативного воздействия на окружающую среду, обмен лучшими практиками, развитие волонтёрства и инклюзивных проектов, стимулирование ответственного предпринимательства в регионе.

Продолжится также сотрудничество Сбербанка и региона по инвестиционным проектам в промышленности, сельском хозяйстве, энергетике, туризме и других отраслях.

Напомним, Евгений Куйвашев в ходе дизайн-сессии Сбера по искусственному интеллекту отмечал, что применение искусственного интеллекта в здравоохранении, образовании, природопользовании и других отраслях позволит укрепить лидирующие позиции Свердловской области в значимых для развития региона и для его жителей сферах.

Сбер обладает большим опытом в области ESG-трансформации, искусственного интеллекта, цифровизации и готов активно участвовать во внедрении передовых технологий для бизнеса и жителей региона. Мы рады, что Свердловская область сегодня динамично развивается и модернизируется. Наше соглашение сфокусировано на тех направлениях, которые в первую очередь влияют на качество жизни граждан, поэтому приоритетными для сотрудничества станут такие сферы, как здравоохранение, транспорт, экология, строительство, — Дмитрий Суховерхов, председатель Уральского банка Сбербанка

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#Юлия Манькова#Свердловская область#Искусственный интеллект#Технологии#Сбер#Экономика#Евгений Куйвашев
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