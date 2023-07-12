Свердловская область вместе со Сбером разовьет технологии искусственного интеллекта

Напомним, Евгений Куйвашев в ходе дизайн-сессии Сбера по искусственному интеллекту отмечал, что применение искусственного интеллекта в здравоохранении, образовании, природопользовании и других отраслях позволит укрепить лидирующие позиции Свердловской области в значимых для развития региона и для его жителей сферах.