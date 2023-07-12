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Центр города перекроют в Нижнем Тагиле в День Металлурга

12 июля 2023, 11:09
Фото: 1MI
15 июля в День металлурга в Нижнем Тагиле на время салюта перекроют центр города.

Праздничный фейерверк состоится в 23.30 на набережной Тагильского пруда. В связи с этим с 23.00 до 00.00 для движения автомобилей перекроют улицу Горошникова от проспекта Мира до улицы Красноармейская, а также улицу Пархоменко от проспекта Строителей до улицы Горошникова. Специалисты «Центра организации дорожного движения» установят на дорогах временные знаки.

Кроме того, автобусы и трамваи для тагильчан будут ездить до 01.00. А время горения наружного освещения на улицах Горошникова и проспекту Ленина увеличат до 01.30.

Праздничный салют пройдет в День металлурга в Нижнем Тагиле
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#Евгения Сафина#Нижний Тагил#Праздник#День металлурга#Салют#Перекрытие дорог#Транспорт#Эксклюзив
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