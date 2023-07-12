Центр города перекроют в Нижнем Тагиле в День Металлурга

Posted Сегодня, 11:09
Published Сегодня, 11:09
Modified Сегодня, 11:11
Updated Сегодня, 11:11
Праздничный фейерверк состоится в 23.30 на набережной Тагильского пруда. В связи с этим с 23.00 до 00.00 для движения автомобилей перекроют улицу Горошникова от проспекта Мира до улицы Красноармейская, а также улицу Пархоменко от проспекта Строителей до улицы Горошникова. Специалисты «Центра организации дорожного движения» установят на дорогах временные знаки.
Кроме того, автобусы и трамваи для тагильчан будут ездить до 01.00. А время горения наружного освещения на улицах Горошникова и проспекту Ленина увеличат до 01.30.