Центр города перекроют в Нижнем Тагиле в День Металлурга

Праздничный фейерверк состоится в 23.30 на набережной Тагильского пруда. В связи с этим с 23.00 до 00.00 для движения автомобилей перекроют улицу Горошникова от проспекта Мира до улицы Красноармейская, а также улицу Пархоменко от проспекта Строителей до улицы Горошникова. Специалисты «Центра организации дорожного движения» установят на дорогах временные знаки.