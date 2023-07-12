Участник СВО из Нижнего Тагила указом президента награжден медалью «За отвагу»

Posted Сегодня, 15:40
Published Сегодня, 15:40
Modified Сегодня, 15:45
Updated Сегодня, 15:45
Владиславу М. 22 года. Он находится в зоне СВО с самого начала: подписал контракт после учебы на МЧС в Екатеринбурге.
С шестого класса Владислав занимался спортом и патриотическим воспитанием в военно-патриотических клубах Нижнего Тагила. В течение трех лет это был ВПК «Граница», затем тагильчанин перешел в военно-патриотический отряд «Ратник». Сейчас он продолжает эту деятельность, но уже в качестве наставника для младших ребят.
Парень обыкновенный, мальчишка со двора, очень был заинтересован, регулярно посещал занятия, занимался спортом. Один из активных ребят. Проявляет себя по жизни таким — очень воспитанный, очень хороший. В отпуске всегда к нам забегает, проводит уроки мужества, дает различные консультации по патриотическому воспитанию. Очень внимательный к подрастающему поколению. Он поступил учиться на МЧС в Екатеринбурге. Там нашел себе невесту, женился, у них родился маленький ребенок. После учебы подписал контракт. И уже с самого начала принимает участие в СВО. Служит в разведке. Это первая, но не последняя медаль наших ребят в зоне СВО, — рассказал редакции Дмитрий Костенников, депутат городской думы и директор спортивно-патриотического клуба «Первый».