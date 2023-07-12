Участник СВО из Нижнего Тагила указом президента награжден медалью «За отвагу»

С шестого класса Владислав занимался спортом и патриотическим воспитанием в военно-патриотических клубах Нижнего Тагила. В течение трех лет это был ВПК «Граница», затем тагильчанин перешел в военно-патриотический отряд «Ратник». Сейчас он продолжает эту деятельность, но уже в качестве наставника для младших ребят.