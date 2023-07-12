Уральские студенты-отличники получат компенсацию по образовательному кредиту

Уральский фонд поддержки студенчества «Кампус» является главным распорядительным органом по обеспечению реализации мероприятий по поддержке студентов. Его учредителем является правительство Свердловской области. Фонд будет наполняться средствами регионального бюджета и попечителей. В настоящий момент продолжаются работы по созданию цифровой платформы для программы «Кампус». Сразу же после этого ожидается запуск программы лояльности. У студентов появится возможность получить скидки при покупке продуктов, одежды, обуви, спортивных товаров, книг, канцтоваров. Также скидки предусмотрены в аптеках, в учреждениях культуры и спорта. В рамках программы лояльности студенты смогут рассчитывать на стипендиальные программы и льготные кредиты на образование от Сбербанка. Ожидается, что проект охватит более 110 тысяч студентов уральских вузов и столько же студентов колледжей и техникумов.