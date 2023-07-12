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«Узнал много нового»: муж опекунши Далера из Екатеринбурга хочет подать на развод

12 июля 2023, 12:41
Фото: 1MI

Муж опекунши Далера из Екатеринбурга хочет подать на развод

В Екатеринбурге муж опекунши умершего 6-летнего Далера, хочет подать на развод. Ранее он был на СВО, но экстренно вернулся из-за произошедших событий.

Мужчина рассказал, что он планирует подать на развод, потому что узнал много нового о своей жене, с которой они вместе воспитывали родных детей, а также приемных, пишет «КП-Екатеринбург».

Также он не хочет, чтобы Веронику выпускали из-под стражи, потому что боится за безопасность их детей. Александр пояснил, что помимо произошедшего с Далером, он узнал много нового о возлюбленной.

Например, ему стало известно, что она зарегистрирована на сайте знакомств. Терпеть такое он не намерен.

Пускай сидит в СИЗО. Это для ее и нашей безопасности. Детей скоро вернут из приюта, а тут с ней нам окна повыбивают, — заключил Александр.
Опекунша Далера из Екатеринбурга не смогла выйти на свободу
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#Елена Озерова#Екатеринбург#Опекун#Муж#Развод#Дети#Сизо#Происшествия#Гибель 6-летнего мальчика в Екатеринбурге
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