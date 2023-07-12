«Узнал много нового»: муж опекунши Далера из Екатеринбурга хочет подать на развод

Posted Сегодня, 12:41
Published Сегодня, 12:41
Modified Сегодня, 12:43
Updated Сегодня, 12:43
Мужчина рассказал, что он планирует подать на развод, потому что узнал много нового о своей жене, с которой они вместе воспитывали родных детей, а также приемных, пишет «КП-Екатеринбург».
Также он не хочет, чтобы Веронику выпускали из-под стражи, потому что боится за безопасность их детей. Александр пояснил, что помимо произошедшего с Далером, он узнал много нового о возлюбленной.
Например, ему стало известно, что она зарегистрирована на сайте знакомств. Терпеть такое он не намерен.
Пускай сидит в СИЗО. Это для ее и нашей безопасности. Детей скоро вернут из приюта, а тут с ней нам окна повыбивают, — заключил Александр.