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В Нижнем Тагиле добровольная пожарная дружина получит субсидий на 900 тысяч

12 июля 2023, 13:40
Фото: 1MI
В 2023 году добровольная пожарная охрана «Урал» из средств бюджета Нижнего Тагила получит субсидию в сумме 900 тысяч рублей.

Денежные средства должны быть направлены на реализацию мероприятий по защите населения и территории Нижнего Тагила от чрезвычайных ситуаций. Согласно постановлению администрации города, сумму выделят из местного бюджета.

Контролировать соблюдение получение субсидии и также целевых расходов будет начальник отдела гражданской защиты населения Андрей Мишин.

Напомним, в Свердловской области снова горят леса. Так, например, 10 июля огонь разгорелся около железнодорожных путей на станции «Таволги». На борьбу со стихией был выделен пожарный поезд. Также на тушение выезжала дружина волонтеров из Нижнего Тагила.

В нескольких километрах от ж/д путей в Свердловской области горит лес
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#Евгения Сафина#Нижний Тагил#Субсидии#Постановление#Деньги#Пожарные#Общество#Эксклюзив
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