В Нижнем Тагиле добровольная пожарная дружина получит субсидий на 900 тысяч

Напомним, в Свердловской области снова горят леса. Так, например, 10 июля огонь разгорелся около железнодорожных путей на станции «Таволги». На борьбу со стихией был выделен пожарный поезд. Также на тушение выезжала дружина волонтеров из Нижнего Тагила.