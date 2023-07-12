В Нижний Тагил едут делегации из Китая, Таджикистана и Зимбабве

Posted Сегодня, 06:41
Published Сегодня, 06:41
Modified Сегодня, 06:41
Updated Сегодня, 06:41
Представители двух стран посмотрят несколько достопримечательностей. Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев расскажет историю и современное развитие города.
Также между чиновниками в этот день будут обсуждаться направления потенциального сотрудничества. А 13 июля 2023 года Нижний Тагил посетят представители Таджикистана.
Ездить тагильские гости по городу будут на автотранспорте. Массового перекрытия дорог на продолжительное время не планируется.
Напомним, 11 июля 2023 года в Нижний Тагил прибыл с деловым визитом премьер-министр Беларуси Роман Головченко, который посетил предприятие УВЗ.