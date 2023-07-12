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В Нижний Тагил едут делегации из Китая, Таджикистана и Зимбабве

12 июля 2023, 06:41
Фото: 1MI
Делегации из Зимбабве, Китая и Таджикистана едут с визитом в Нижний Тагил 12 и 13 июля 2023 года.

Представители двух стран посмотрят несколько достопримечательностей. Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев расскажет историю и современное развитие города.

Также между чиновниками в этот день будут обсуждаться направления потенциального сотрудничества. А 13 июля 2023 года Нижний Тагил посетят представители Таджикистана.

Ездить тагильские гости по городу будут на автотранспорте. Массового перекрытия дорог на продолжительное время не планируется.

Напомним, 11 июля 2023 года в Нижний Тагил прибыл с деловым визитом премьер-министр Беларуси Роман Головченко, который посетил предприятие УВЗ.

Кортеж премьер-министра Беларуси проехался по Нижнему Тагилу
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