В ТПП отметили рост объема торговли в рамках ЕАЭС

Posted Сегодня, 06:15
Published Сегодня, 06:15
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Президент ТПП Сергей Катырин дал оценку текущему экономическому сотрудничеству между Россией и ЕАЭС и подчеркнул, что оно развивается достаточно активно.
«Условия, в которых мы сейчас находимся, конечно, заставляют нас более активно работать на этом пространстве. Естественно, что это ближайшие наши соратники и ближайшие наши партнеры», — указал Катырин. Он представил результаты обсуждения новых проектов, отметив, что в ТПП активной поддержкой пользуется инициатива, направленная на субсидирование ключевых ставок по проектам, которые кредитуются из банков Евразийского союза. По словам Катырина, данный проект является промышленной кооперацией, к участию в которой следует привлечь не менее трех стран. В ТПП начал работу специальный проектный офис, где проводится подбор подобных проектов. В связи с этим Катырин выразил уверенность, что с января будущего года нововведение начнет работу. Пока для развития нужны сравнительно небольшие суммы: около 17-18 миллиардов рублей. С января будет запущена полноценная работа, а проектный офис, сформированный Торгово-промышленной палатой, уже действует и принял около ста заявок от партнеров из четырех стран, подытожил Катырин.
Сергей Катырин также напомнил, что России и странам-партнерам предстоит решить ряд общих вопросов.
Основным среди этих вопросов Катырин назвал проблему стандартизации. Он подчеркнул, что треть стандартов из 15 тысяч, применяемых для регулирования деятельности, уже устарели или имеют разночтения. С этой точки зрения необходимо, обращаясь к вопросу промышленной кооперации, прийти к одинаковому пониманию критериев. Поэтому одной из ведущих тем обсуждения среди партнеров является стандартизация. Также важное значение сохраняет вопрос кадров, в частности их актуальной подготовки. Естественно, что от людей, имеющих соответствующее образование, ждут демонстрации аналогичных навыков и компетенций, чтобы они могли работать в любой из пяти стран-партнеров, отметил Катырин, упоминая ключевые аспекты сотрудничества, над которыми ведется работа.
В ответ на просьбу оценить «Иннопром» Катырин охарактеризовал выставку как хорошую площадку для проведения подобных мероприятий. Он указал, что посещает выставку ежегодно, но при этом всякий раз открывает для себя что-то новое, впечатляющее, поскольку многие изобретения, которые присутствуют на площадке, превосходят зарубежные аналоги. Катырин указал, что в этом году на выставку прибыли 35 тысяч участников и уровень продукции, представленной на стендах российских предпринимателей, весьма высок.