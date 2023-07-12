В ТПП отметили рост объема торговли в рамках ЕАЭС

«Условия, в которых мы сейчас находимся, конечно, заставляют нас более активно работать на этом пространстве. Естественно, что это ближайшие наши соратники и ближайшие наши партнеры», — указал Катырин. Он представил результаты обсуждения новых проектов, отметив, что в ТПП активной поддержкой пользуется инициатива, направленная на субсидирование ключевых ставок по проектам, которые кредитуются из банков Евразийского союза. По словам Катырина, данный проект является промышленной кооперацией, к участию в которой следует привлечь не менее трех стран. В ТПП начал работу специальный проектный офис, где проводится подбор подобных проектов. В связи с этим Катырин выразил уверенность, что с января будущего года нововведение начнет работу. Пока для развития нужны сравнительно небольшие суммы: около 17-18 миллиардов рублей. С января будет запущена полноценная работа, а проектный офис, сформированный Торгово-промышленной палатой, уже действует и принял около ста заявок от партнеров из четырех стран, подытожил Катырин.