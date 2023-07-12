Владелец Башкирского кровельного завода может потерять бизнес

Posted Сегодня, 09:58
Published Сегодня, 09:58
Modified Сегодня, 09:58
Updated Сегодня, 09:58
За этим просматривается желание посадить бизнесмена и отобрать недвижимость, которое может исходить от его бывших родственников.
Разбирательство идет на фоне корпоративного спора Киселёва с семьей его бывшей жены, в девичестве Романовой. Дело об изнасилованиях, якобы совершенных в 2009–2010 годах, было возбуждено лишь в 2017 году. В основе обвинения лежат показания женщин, слишком похожих на тех, чьи фотографии можно найти на сайтах интим-услуг в Уфе, пишет versia.ru.
Сообщается, что при первом рассмотрении дела потерпевшие нередко меняли время и место событий, о которых они свидетельствовали. Суд первой инстанции дважды (в разном составе) признал Киселёва невиновным. При повторном рассмотрении дела его также признали невиновным. Но судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда Республики Башкортостан увидела основания для отмены приговора.
Один из свидетелей, Сергей Александров, якобы привозил девушек к Киселёву. Ранее этот человек безуспешно пытался взыскать семь миллионов рублей у К. И. Киселёвой, на тот момент — второй жены обвиняемого.
15 лет назад Киселёв развёлся с дочерью Романовых, но продолжал несколько лет вести дела с ее родственниками. В 2015 году он узнал, что производственные помещения, которыми Киселёв владел после развода, принадлежат его бывшему тестю Ивану Романову. Помещения были переоформлены бывшим юристом Киселёва Константином Соколовым, который имел от него доверенность. По словам Соколова, а также водителя Сергея Александрова, в день продажи они якобы привезли эти деньги наличными Киселёву. Однако телефонный биллинг не подтвердил, что в этот день все вышеуказанные абоненты находились в одном месте.
Киселёв через суд потребовал признать ничтожной сделку по продаже. Противоположная сторона объявила предварительный договор поддельным и обратились в полицию с заявлением о мошенничестве.
Несмотря на несостыковки в экспертизах документа, Киселёв был осуждён по статье о мошенничестве на три года восемь месяцев. Однако по результатам рассмотрения апелляции приговор удалось изменить на условный срок.
Вероятно, бывшие родственники Киселёва решили путем таких обвинений отобрать у него бизнес. По мнению журналистов «Версии», система правосудия не должна быть оружием в недобросовестных руках.