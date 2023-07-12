Владелец Башкирского кровельного завода может потерять бизнес

15 лет назад Киселёв развёлся с дочерью Романовых, но продолжал несколько лет вести дела с ее родственниками. В 2015 году он узнал, что производственные помещения, которыми Киселёв владел после развода, принадлежат его бывшему тестю Ивану Романову. Помещения были переоформлены бывшим юристом Киселёва Константином Соколовым, который имел от него доверенность. По словам Соколова, а также водителя Сергея Александрова, в день продажи они якобы привезли эти деньги наличными Киселёву. Однако телефонный биллинг не подтвердил, что в этот день все вышеуказанные абоненты находились в одном месте.