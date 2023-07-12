Второй мост над улицей Геологов отремонтирует тагильская фирма ООО «Уралстройкомлекс»

Posted Сегодня, 04:20
Published Сегодня, 04:20
Modified Сегодня, 04:22
Updated Сегодня, 04:22
Обследование моста показало, что мост над улицей Геологов находится в аварийном состоянии. Эта информация нашла официальное подтверждение в ходе специализированный экспертизы, и позже ГКУ СО «Управление автодорог» разработало проектно-сметную документацию на ремонт сооружения.
Такое ощущение, что обслуживанием этого моста никто никогда не занимался. Защитный конус порос деревьями, которым уже более 10 лет. Герметичность швов нарушения, бетонные конструкции мокнут, все разрушается. Металлическая конструкция неплохо покрашена, но ржавчина, коррозия дает о себе знать, — пояснил председатель ОД «Тагил без ям» Никита Чапурин.
Общество с ограниченной ответственностью ГК «Уралстройкомплекс» зарегистрировано в Нижнем Тагиле по улице Кулибина. Учредителем является Владимир Винтовкин, по совместительству являющийся директором ООО «Тагилспецтранс», ООО «Уралтехстрой», ООО «Континент-НТ» (аренда имущества) и ООО «Новоасбестовский карьер».
В настоящее время организация исполняет контракты по строительству кладбища «Центральное-1», благоустройству придомовых территорий в разных районах Нижнего Тагила, а также занимается ремонтом автодорог в Свердловской области. Основными заказчиками «Уралстройкмплекс» являются МКУ «Служба заказчика городского хозяйства», МКУ «Управление Хозяйством ГГО», МКУ «СГХ» Верхней Салды и ГКУ СО «Управление Автодорог».
Часть заказчиков имеет претензии к работе фирмы Винтовкина. Так, мэрия Кушвы в лице «Комитета ЖКХ сферы» судится с «Уралстройкомплексом» с целью обязать тагильскую фирму выполнить гарантийные обязательства по муниципальному контракту. Заседание было отложено.