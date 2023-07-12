Второй мост над улицей Геологов отремонтирует тагильская фирма ООО «Уралстройкомлекс»

Обследование моста показало, что мост над улицей Геологов находится в аварийном состоянии. Эта информация нашла официальное подтверждение в ходе специализированный экспертизы, и позже ГКУ СО «Управление автодорог» разработало проектно-сметную документацию на ремонт сооружения.